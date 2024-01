Lucía Sánchez confiesa en ‘GH DÚO 2’ que sigue enamorada de Isaac Torres: «Se me fue la olla»

El pasado jueves 11 de enero pudimos disfrutar del estreno de GH DÚO 2, una de las ediciones más esperadas de los últimos tiempos. Una de las grandes protagonistas de la noche fue Lucía Sánchez, al descubrir que no solamente concursaría junto a Manuel, su ex pareja, sino también con Mayka, su ex amiga.

Como era de esperar, las primeras de Lucía Sánchez dentro de la casa de GH DÚO 2 no están dejando indiferente a nadie. Entre otras tantas cuestiones, la gaditana ha querido sincerarse con sus compañeros de edición respecto a su pasado con Isaac Torres, su ex pareja y padre de su hija Mía.

Recordemos que ambos se conocieron en La isla de las tentaciones y, desde entonces, su relación ha estado marcada por numerosas idas y venidas. Eso sí, si hay algo que les ha mantenido separados en los últimos meses ha sido el régimen de custodia de esa pequeña que los dos tienen en común.

Lucía confiesa que sigue enamorada de Isaac Torres #GHDúoDBT1 https://t.co/G7x9SP9tut — Telecinco (@telecincoes) January 15, 2024

«Estábamos peleados, le digo que estoy embarazada y volvemos por la efusividad», confiesa la ex participante de La isla de las tentaciones a sus compañeros de GH DÚO 2. «Entonces le llaman de un reality de Latinoamérica y me dice que se pira. Me faltó besarle los pies para que no se fuera. Me dijo que confiase en él, pero hizo tríos, se acostó con dos o tres», recordó.

La propia Lucía ha reconocido que, cuando regresó a España, Isaac Torres le hizo saber que su objetivo era criar a la hija que tenían en común. A pesar de eso, nada impidió que la ruptura fuera un hecho: «Vuelve y la burbuja se explota. Yo tengo a la niña y él dice que quiere formar una familia», aseguró.

Lucia cuenta lo que pasó con Isaac y reconoce que está enamorada de él #GHDUODBT1 pic.twitter.com/3N7MKNIc0U — tvrealities (@tvrealitiesx) January 14, 2024

A pesar de que se niega en rotundo a retomar esa relación sentimental, la andaluza tiene algo claro: «Sigo enamorada de él». una confesión que ha sorprendido a todos, sobre todo a Marta López, que no ha dudado en lanzarle un consejo: «A ti como mujer y como pareja te está faltando el respeto y te está haciendo daño continuamente. Te estás perdiendo tanta vida fuera tan bonita…».

En el jardín de la casa de Guadalix de la Sierra, Lucía Sánchez hizo otra confesión sobre Isaac Torres, reconociendo que sintió «un amor muy loco» por el que ambos tomaron la decisión de tener un hijo: «Soy consciente de que se me fue la olla, también es verdad que él es muy cariñoso con la niña, quiere mucho a esa hija y por esa parte estoy tranquila».