Lucía Dominguín estalla contra Marco y Juan en ‘Pesadilla en el Paraíso’

La convivencia en la granja de Pesadilla en el paraíso cada día que pasa es más tensa. Mientras el programa de Mediaset va avanzando, más y más discusiones se suceden cada día. En este punto del programa, existen dos grupos diferenciados que chocan en prácticamente casi todas las cuestiones.

Lucía Dominguín hasta ahora procuraba mantenerse en medio de esos dos grupos, cosa que hacía también Víctor Janeiro que incluso servía de consuelo a muchos compañeros al ser neutral. Pero esto ha cambiado. La hermana de Miguel Bosé se ha enfrentado a Juan y Marco por motivos de gestión a la hora de montar los turnos de cocina.

“Yo me había pasado una semana o más en cocina. Cuando entra Marco se decide que hay un impass de un día en cocina que me encargan el huerto, me pego una matada, y al día siguiente me tocaba cocina de nuevo. Qué casualidad. Me negué”, se quejaba Lucía ante un hecho que consideraba injusto.

Lucía Dominguín le hace una peineta a Marco Ferri y se niega a obedecerle como capataz💥 #PesadillaParaíso6 https://t.co/MehiUh3ej8 — Pesadilla en El Paraíso (@pesadillaparais) October 13, 2022

Marco ejerce el papel de capataz en la granja por lo que todas las quejas se viraban hacia él. Steisy también afirmaba que “viene de atrás, no te estás preocupando por que tus amigos hagan sus tareas, porque no las hacen, nosotros trabajamos el doble y ella ahora se niega a hacerlo”. Asimismo, Dani G también respaldaba a sus compañeras y declaraba a las cámaras del reality que la culpa no era de Lucía. Queda claro que solo uno de los grupos hacía sus tareas en la granja mientras el de los amigos del capataz se dedicaba a no hacer nada o hacían lo menos trabajoso.

Ante la negativa de Lucía Dominguín eran Israel y Daniela los que entraban a la cocina. A la segunda, esta tarea le sobrepasó. “¿Por qué no te ha salido preguntar cómo se hace el pan?”, le reprochaba Steisy a la periodista. Esta aprovechaba la ocasión para emitir todas sus críticas a Requena. Daniela se echaba a llorar en ese entonces: “¿Sabes lo que me ofende de ti? Jamás te he reprochado nada”.

Posteriormente, en El Consejo, las dos se avergonzaban de su comportamiento al ver estas imágenes. Al final, todo este conflicto tenía final feliz: “Lo peor de esta discusión no es a ver quién decimos más cosas, sino que yo termino dolida con lo que le he dicho yo, no ella a mí”, admitía Steisy. La dureza de Pesadilla en el paraíso está afectando a los concursantes a todos los niveles.