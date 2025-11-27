Lucas confirma cuándo se operará la nariz en plena polémica con Andy: «Está regenerando»

No es ningún secreto que, en las últimas semanas, los que fuesen integrantes de Andy y Lucas han dado mucho de qué hablar. Entre otras cuestiones, por ese notable distanciamiento que había entre ambos desde hace unos cuantos meses. Hasta tal punto que ni tan siquiera se dirigían la palabra, a pesar de que tenían varios conciertos por realizar antes del último de ellos, que se celebró el 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid. Tan solo unas semanas más tarde, Andy Morales dio el paso de sacar a la luz Marioneta, su primer sencillo en solitario. A pesar de que ha dejado claro que la letra nada tiene que ver con lo sucedido con Lucas González, sí que ha dado el paso de contar muchos de los motivos por los que se distanció de él. Un testimonio que, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie, ni mucho menos.

Pero no ha sido el único que ha hablado, puesto que el ex productor del dúo y la actual pareja de Lucas González acudieron a De Viernes para dar a conocer diversos aspectos que tenían estrecha relación con la mala relación entre los andaluces. No todo queda ahí, puesto que Lucas también ha roto su silencio en varias ocasiones a través de las cámaras de los reporteros de diversos programas de televisión. En algunas ocasiones hizo saber que estaba en sus planes denunciar a Andy González por las declaraciones que había hecho, sobre todo las de su paso por El Hormiguero y otras, en cambio, trató de calmar las aguas. Sea como sea, en las últimas horas, Lucas González ha sido visto visitando un centro hospitalario con la firme intención de revisar el estado en el que se encuentra su nariz. Al parecer, se trata del lugar escogido para llevar a cabo la intervención para su reconstrucción.

A su llegada a Barcelona, que es donde se encuentra el centro en cuestión, el andaluz ha querido responder a las preguntas de los compañeros de El tiempo justo. Entre otras cuestiones, han querido saber cómo se encontraba antes de la cita con el médico, puesto que será él quien decida si el artista puede de nuevo operarse la nariz.

«Bien, con muchas ganas», alcanzó a decir el ex integrante de Andy y Lucas, con cierto nerviosismo. El cantante acudía a la cita con una mascarilla y acompañado de María José, su mujer. A la salida, tras encontrarse con el especialista, no ha dudado un solo segundo en mostrarse mucho más cauto: «Todo bien, sí».

Pero no todo queda ahí, puesto que, nada más llegar a la estación, no pudo evitar mostrarse ilusionado y esperanzado tras la valoración que le ha hecho el médico. «Está regenerándose la nariz y después de las fiestas», comentó ante las cámaras, y añadió: «La verdad es que vengo contento, mira, me sale la sonrisa».

Acto seguido, Lucas González fue mucho más allá: «Esto ha regenerado como tiene que regenerar, y ahora después de las fiestas volvemos a hacer otra visita y ya pillamos cita para la operación». Además, quiso compartir las recomendaciones que le ha hecho el doctor de cara a estas próximas semanas: «Que me haga mis lavados nasales, mis tiritas y que lleve una vida sana, como he llevado siempre».