Un feriante del PSOE lanza a sus compañeros contra el alcalde de Palma para quedarse con el negocio navideño

Un feriante del PSOE anima a sus compañeros contra el alcalde del PP de Palma, Jaime Martínez, instándoles a estar presentes en el pleno que este jueves celebra el Ayuntamiento de la capital balear para quedarse con el negocio de los mercados navideños y no tener más competencia.

Todo ello se escucha en un audio al que ha tenido acceso OKBALEARES difundido en el grupo de los feriantes de Mallorca, en el que el empresario les manda a sus compañeros «el escrito» que han enviado al Ayuntamiento «desde el Partido Socialista, porque como sabéis yo estoy en la Ejecutiva, y para que ya de una vez por todas, no hagan lo que nos están haciendo».

A continuación, este feriante, que hoy ha intervenido en el Pleno de Palma, avanza a los integrantes del grupo que «el jueves próximo (en referencia a hoy) se va a celebrar un pleno para hacer todas estas quejas, de lo que nos han hecho este año y lo que sí pediría es que toda la masificación de gente que pueda venir venga al pleno, porque tenemos que llenarlo y que vean el daño que nos han hecho».

Por ello, les recuerda que este año «se han quedado personas de los mercados sin montar, atracciones del centro de Palma que no se han montado y todo lo que nos han hecho». Justifica así su petición de asistir de forma masiva al pleno «para que esto no se repita y poder dialogar todo el año, para llegar a un consenso para poder montar como Dios manda y no hacerlo como ahora, con el mercado de Navidad y todo lo que están haciendo».

El feriante socialista afirma finalmente que «aquí se va a defender a todo el mundo, a las casetas, a todos los feriantes. A los feriantes del Parque de las Estaciones, a todos. Así que por favor sí que os pediría que viniera todo el que pueda, uno por familia, dos o tres, porque el jueves nos jugamos mucho y el año que viene las grandes superficies se quieren quedar con toda Palma, porque ya lo están mirando, comprando casetas navidad, de madera en fin… Por lo tanto el máximo de gente que pueda venir a las 9:30 horas de este jueves día 27 que venga y hagamos bastante ruido y jaleo. Gracias a todos».

Pese a la contundencia del mensaje lanzado por este empresario, no parece que haya tenido todo el eco esperado porque no ha habido un respaldo masivo a su petición, sino que más bien la participación ha sido escasa. En concreto, los feriantes han exigido al alcalde que no permita la apertura de nuevos mercados navideños y apueste por potenciar los de toda la vida, rechazando con ello la apertura del de inminente inauguración en el parque de Sa Feixina.