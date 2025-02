Lucas, de Andy y Lucas, anuncia que se operará la nariz en abril: «Quien quiera verla, tendrá que pagar»

Lucas, el cantante que forma el 50% de dúo Andy y Lucas, ha querido salir al paso de las críticas que han recibido tras su actuación en la final de la Copa del Rey, que se celebró el domingo 16 de febrero en Gran Canaria. Su show no fue especialmente bien recibido por el público presente en el pabellón, lo que unido a que el sonido no fue el más adecuado en la televisión, ha provocado las burlas en las redes sociales. Además de las críticas su actuación, muchos dardos iban dedicados a su nariz, que sigue teniendo una forma muy peculiar después de su fallida operación.

Ha sido en el programa Y ahora Sonsoles donde ha querido entrar por teléfono, ya que se estaba hablando de las burlas que estaban teniendo que soportar por su actuación. Como muchas iban hacia su nariz, el programa ha contado con la presencia de una doctora especialista en estética, que ha dado algunos detalles a los espectadores de lo que le pasa al cantante. «Tiene un caso de nariz en silla de montar. Esto pasa cuando el hueso se cóncava y entra hacia dentro, porque es un hueso seguido de un cartílago, en este caso le está haciendo un retroceso», así ha explicado su problema.

El cantante estaba viendo el programa en directo y decidió llamar por teléfono para puntualizar algunas cosas. «Ahí tienes que cantar tú y solo ante el peligro. No sé por qué dicen que parece una verbena de actuación, después el sonido que sale en la tele no es el mismo que el que hacéis en los programas de La Voz», así ha dejado claro que el sonido no fue el mejor, tanto en el pabellón como en la retransmisión para los espectadores.

Lo cierto es que Andy y Lucas aparecieron en la pista del Gran Canaria Arena sin ningún tipo de apoyo: sin banda, sin cuerpo de baile y sin tan siquiera unos visuales, lo que provocó que fuese una actuación con un resultado muy poco espectacular. Por si no fuera suficiente, la base musical estaba muy baja, dejando completamente solas sus voces, dando una sensación de una actuación de karaoke, algo que no ocurre en sus conciertos en directo.

En su charla, el cantante ha asegurado que la actuación fue perfecta en lo que se refiere a la afinación, pero ha querido explicar que en España todavía no estamos preparados para hacer un show como en la Super Bowl. En sus justificaciones ha contado que apenas hubo 12 minutos y que los patrocinadores no querían que se tapase su marca con visuales o bailarines, por lo que la pista quedó muy vacía.

Lucas habla de su próxima operación de nariz

Pero ahí no acabó su intervención en el programa de Antena 3, ya que también ha anunciado que en pocas semanas se someterá a una nueva intervención, esta vez para arreglar su nariz. Como ya contó en El Hormiguero, decidió hacerse un retoque para mejorar su imagen, pero el no seguir los consejos de los médicos le ha costado un disgusto. Con Pablo Motos admitió que a las pocas horas de salir del quirófano se quitaba las gasas y no siguió los cuidados recomendados, por lo que los puntos no cicatrizaron de la forma correcta.

Es por eso que ha anunciado que le pondrá solución en poco más de un mes. «Mira, os voy a dejar una noticia. En abril no tenemos ni un concierto, me voy a operar la nariz, nunca he cobrado una exclusiva, pues ahora quien quiera verme la nariz me la va a tener que pagar», así ha anunciado a Sonsoles Ónega sus planes. «Nos acabas de dejar un exclusivón como la copa de un pino», le ha agradecido la presentadora de Antena 3.