Lorena Gómez emociona con una versión de un clásico de Melendi

Si hay algo que Lorena Gómez ha demostrado, es que no hay reto que se le resista. En varias ocasiones, la artista ha versionado varios sencillos musicales, algo que adoran sus fans. Por ello, recientemente, ha acudido a sus redes sociales para publicar un video donde entona uno de los grandes clásicos de Melendi: Tu jardín con enanitos.

«Hoy escuché esta canción en el coche y la tuve en bucle todo el día. La estuve sacando a piano y JUSTO cuando estoy preparada para grabarla, viene mi hijo y me dice: ‘Mami, ¿jugamos con los muñecos al escondite?’. Le digo: ‘dame un segundo cariño, que grabo y voy’. Me dice: ‘vale mami’», comenzaba a explicar en el post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lorena Gómez Perez (@lorenagomez_)

Lejos de quedar ahí, Lorena Gómez continúa explicando cómo fue el momento en el que apostó por realizar un cover de Tu jardín con enanitos. «Empiezo a grabar y….viene a tocar el piano…os podéis imaginar. Aproveché que se fue a su cuarto a buscar a Spiderman para grabarme rápido. Así que .. aquí os la dejo aunque sea a capela», señala con humor.

Como era de esperar, los más de 400.000 seguidores de la artista han alabado la gran labor que ha hecho con este clásico de Melendi. Un tema que ha despertado las ganas en todos de poder escuchar una colaboración musical entre ambas estrellas.

Reacciones a la versión de Lorena Gómez

Como no podía ser de otra manera, los fans de la artista no han tardado mucho en opinar sobre esta versión de la canción. «Qué maravilla de versión», «Es muy bonita, en tu tono se escuchará diferente pero igual de bonita. Ánimo y si te gusta grábala, nunca dejes de hacer lo que creas y te guste», «Qué bonito lo haces. Da igual lo que cantes que con esa voz que tienes lo haces muy especial. Y así con la cara lavada y no necesitas más», le escribieron algunos usuarios.

«Escucharle ayer a él cantarla en directo y ahora escucharla cantada por ti no se puede pedir más, una de mis canciones favoritas cantada por dos cantantes que han marcado mi vida», «Tú voz en cualquier canción es magia», «Absolutamente ESPECTACULAR a capela, COMO LAS GRANDES…¡¡¡¡¡VOZARRÓN DE OTRA GALAXIA DE LA DIOSA DE LLEIDA !!!!!», se puede leer en otros comentarios.

Pone voz a la vuelta ciclista de Andalucía femenina

El pasado mes de mayo tuvo lugar la edición femenina de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Un encuentro deportivo donde el sencillo El peón y la reina, una de las canciones dentro del tracklist del disco Me vuelvo a la vida, se convirtió en banda sonora de la categoría masculina.

«¡Qué emoción! Nos han elegido con la canción ‘Que te vaya bonito’ para ser la sintonía de la vuelta ciclista femenina! ¡Mujeres al poder! Que os vaya bonito chicas. Del 29/05 al 1/06 no os lo perdáis», escribió en sus redes sociales.