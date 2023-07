Lola Índigo comparte el primer adelanto de su próximo single

Lola Índigo ya tiene una nueva canción entre manos. Tras el éxito de El Dragón, su nuevo disco, y de El Tonto, el single principal de su tercer álbum en colaboración con Quevedo, la artista granadina continúa trabajando en nueva música.

Inmersa en su nueva gira de verano por toda España con El Dragón: su tercer álbum de estudio, la artista granadina demuestra que no puede estar quieta, pues además, ha sacado tiempo para seguir trabajando en nuevas canciones y todo apunta a que una de ellas verá la luz muy pronto.

A través de sus redes sociales, la artista granadina ha compartido la letra de lo que parece una nueva canción. Una canción que podría llegar para hacer bailar a sus fans durante todo el verano, y esto significaría que no tardaría demasiado en ver la luz.

te me clavaste como las tijeras al pero

y no se me olviara lo mucho q te quiero

yo me fumo uno por ca dia que te espero

y ya tengo lleno de penitas el cenicero

🍏✂️💧

