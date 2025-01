Lily Phillips (OnlyFans) asegura que Airbnb la vetó tras acostarse con 101 hombres en un apartamento

Lily Phillips es la estrella más importante ahora mismo del universo de OnlyFans, la red social que sirve para poder ver contenidos de todo tipo (aunque la mayoría suelen ser eróticos) y pagar de forma directa a los influencers y creadores de contenido. Esta herramienta ha servido para que la actriz erótica descubriese que podía hacer dinero por algo que antes hacía gratis, pero ahora está dispuesta a ser una leyenda de esta industria. Aunque la fama le está dando muchas alegrías en forma de reconocimiento y de dinero, no todo son buenas noticias.

Desde que consiguió su récord de acostarse con 100 hombres en unas pocas horas, sus problemas no han hecho más que crecer. Las redes sociales se cebaron con ella después de saberse su hazaña y de publicar los vídeos de una larga fila de hombres esperando a tener sexo con ella durante apenas unos pocos segundos, ya que la organización debió de calcular y controlar el tiempo de cada relación para poder llegar al récord. Pero no acabaron ahí las críticas, porque un vídeo de la joven británica llorando después de conseguir esta peculiar hazaña hizo pensar en que podía estar pasando problemas psicológicos.

Ella ya se ha encargado de desmentir todas esas teorías e incluso llegó a publicar los resultados de sus análisis de ETS con la intención de parar los rumores, pero sigue teniendo más frentes abiertos. El documental I Slept With 100 Men in One Day (Me acosté con 100 hombres en un día), cuenta cómo fueron los preparativos para recibir a tantas personas.

Para ello, Lily alquiló dos casas en Londres (una en la que se encontraban ella y su equipo de grabación y en la que tenían lugar las relaciones) y una segunda en la que los voluntarios esperaban su turno. Según ha contado, ese alquiler lo hizo a través de la conocida plataforma Airbnb, utilizada en todo el mundo.

Aunque pensaba que no habría problemas, en una entrevista ha desvelado que está completamente vetada de la plataforma. En una entrevista en el pódcast Plug talk, por el que pasan numerosas actrices eróticas, asegura que puede tener un problema importante a nivel legal: «Podrían demandarme, pero crucemos los dedos».

Lo cierto es que en muchas propiedades que se alquilan en dicha web y app se deben aceptar una serie de condiciones de uso y cuidado de la casa, pero no sólo eso. Muchos propietarios anuncian claramente que está prohibido realizar fotos y vídeos con fines publicitarios, de esta manera se aseguran que creadores de contenido (sean del mundo erótico o no) utilicen sus casas como plató, ya que para ello se suelen realizar acuerdos económicos más altos.

Pese a todo, Phillips está tranquila gracias a las numerosas ganancias que está teniendo a esta popularidad, debido a que cuenta más de dos millones y medio de suscriptores que cada mes pagan entre cinco y diez dólares por sus vídeos y fotos de alto voltaje. Con este dinero planea tomarse la revancha con la plataforma si la demandan y comprar esas dos casas: «Simplemente, se las compraré y las convertiré en una atracción turística».

Las amenazas que ya ha recibido por su próximo reto

Como decimos, Lily Phillips no tiene planeado parar y ya está preparando su nuevo reto, que será acostarse con más de 1.000 hombres, algo que ya ha superado su compañera Bonnie Blue. En el citado pódcast, la británica ha explicado que tenía pensado hacerlo en Estados Unidos, pero cuando anunció su intención recibió mensajes que la recomendaban no hacerlo porque podrían deportarla del país. Es por eso que está planeando cambiar de ubicación para no tener más problemas.