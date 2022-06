Liam Payne ha concedido una de sus entrevistas más esperadas y polémicas hasta la fecha. El artista británico se ha sincerado durante un encuentro con el youtuber Logan Paul, donde ha hablado de sus años en la boyband One Direction, así como también ha criticado a sus compañeros, siendo Zayn Malik el peor parado.

A lo largo de la entrevista, Liam Payne ha recordado todas las etapas del grupo, desde el comienzo en Factor X, hasta el final, haciendo especial hincapié en la marcha de Zayn de la banda. «Hay muchas razones por las que me desagrada Zayn y también hay muchas razones por las que siempre estaré de su lado», comenzó diciendo.

«Si yo hubiera tenido que pasar por lo que él pasó en su infancia… mis padres me apoyan demasiado hasta el punto de que es molesto a veces, y Zayn tuvo una educación diferente en ese sentido», explicó el artista británico. Y añadió: «Siempre puedes mirarle y decir ‘oh sí, ese tipo es un imbécil’, pero al final del día tienes que entender por lo que ha pasado para llegar al punto».

he’s about to get dragged by zayn’s fans pic.twitter.com/sr7BGB9Wxw

Unas palabras han sido muy criticadas, sobretodo por el hecho de haber involucrado a la familia de Zayn Malik, la cual emigró a Reino Unido desde Pakistán y tuvo una situación mucho menos privilegiada que el resto de las familias de los componentes de One Direction.

Por otro lado, el artista también se sinceró sobre las peleas que había entre ellos en el vestuario. Después de asegurar que con Louis Tomlinso había llegado a pegarse, y de desvelar que no era el único miembro de la banda con el que había llegado a las manos.

«En ese momento le dije ‘si no me quitas las manos de encima, es muy probable que no las vuelvas a usar’», recordó sobre una de las peleas. Una actitud que nada tiene que ver con lo que normalmente exponían al público los artistas, y que no han sentado nada bien, debido al poco tacto que ha tenido al hablar de sus ex compañeros.

«one member threw me up against a wall» okay and good for them what did u do in order for that to happen why are you saying this…??? pic.twitter.com/Rgxh5ZH8S7

Como era de esperar, las palabras de Liam Payne durante su última entrevista han generado una gran controversia. De esta forma, el artista británico ha reculado y a través de su cuenta de Twitter ha asegurado que no era su intención ofender a nadie con sus declaraciones.

«Chicos: normalmente no comentaría sobre estas cosas, pero cuando es tu familia es difícil dejarlo pasar. Mencionaron un incidente específico que involucraba a Zayn al que respondí, pero al escucharlo, tal vez no me articulé tan bien como pude», escribió el artista en su cuenta de Twitter.

«Estaba diciendo que siempre habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero que siempre, siempre estaré de su lado. Eso es familia. Zayn es mi hermano y lo apoyaré por siempre», concluye su mensaje.

Guys – I wouldn’t normally comment on this stuff but when its your family it’s hard to let it slide.

They mentioned a specific incident involving Zayn which I responded to – but listening back maybe I didn’t articulate myself as well as I could have.

— Liam (@LiamPayne) June 2, 2022