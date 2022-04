Desde que Laura Pausini ganó el festival de Sanremo en el año 1993, con tan solo 18 años, la joven saltó a la fama. Ahora, con 47 años, la artista italiana acaba de presentar película documental, ‘Laura Pausini. Un placer conocerte’, que se estrena este mismo jueves en Amazon Prime Video.

Este proyecto, recoge momentos de la vida de la artista, desde que comenzó a cantar junto a su padre en el piano con 8 años hasta la actualidad, siendo una de las artistas italianas más consagradas. Así como también su faceta como madre y esposa, detrás de los escenarios.

«Puede parecer que estoy actuando, pero en realidad estoy haciendo de mí misma», asegura la artista sobre su documental. Un proyecto que se presenta como uno de los más especiales de su vida.

«Quasi trent’anni di carriera, di esperienze incredibili, ma cosa avrei fatto se non avessi vinto Sanremo?” Lo scoprirete presto in Laura Pausini-Piacere di Conoscerti, dal 7 Aprile su Prime Video #LauraPausiniFilm#PrimeVideo#PiacereDiConoscerti pic.twitter.com/uI2bFSaOa7 — Laura Pausini (@LauraPausini) March 17, 2022

Por otro lado, Laura Pausini ha desvelado que: «Cuando gané Sanremo Italia no participaba y nadie de mi generación sabía lo que era. Pero un día que estaba de promoción en España un periodista me preguntó por Eurovisión y no supe qué contestarle. Eran los años 2000, lo busqué en YouTube y me apasionó», recuerda de sus inicios.

Y añade: «Me alegré mucho cuando Italia volvió a participar después de tantos años sin hacerlo», explica, haciendo referencia a la ausencia de su país en el certamen de forma intermitente. No obstante, el año pasado triunfaron gracias a Måneskin y este año se presentan como uno de los países favoritos, además de ser el país anfitrión.