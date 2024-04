Laura Matamoros estalla contra Dulceida desde ‘Supervivientes 2024’: «Tengo identidad propia»

Desde que aterrizó en Honduras para volver a vivir la experiencia de Supervivientes 2024, Laura Matamoros ha protagonizado numerosos titulares. Ahora, ha vuelto a la carga y lo ha hecho tras sincerarse sobre los Premios Ídolo y arremeter contra una de las influencers más conocidas de nuestro país: Dulceida.

Tal y como se pudo ver en la última emisión del reality, Matamoros no tuvo reparos en hablar de la última edición de los premios, de su organizadora (Dulceida) y de una de las premiadas (Madame de Rosa). Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángela Rozas Saiz (@madame)

«Sé que fueron los Ídolo el día 14 de marzo, pero no estaba invitada. Yo soy una ídola también», comenzó explicando, visiblemente molesta. «El año pasado hubo una que ganó que me sentó como el culo, pero no porque ganase sino por el discurso que dijo. Y mira que me llevaba bien con ella», agregó ante la atenta mirada de sus compañeros.

Unas palabras con las que, sin hacer mención, Laura Matamoros había dejado claro que se refería a Madame de Rosa. Pues, la influencer fue premiada esa edición y dio el discurso que tanto molestó a la madrileña. «Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de, ni hija de. Me pillé un mosqueo… Y mira que la quería», confesó.

Lejos de dejarlo ahí, la concursante de Supervivientes 2024 se mostró tajante. «Yo soy hija de, hermana de, y sobrina de. Y tengo identidad propia. Pero en su momento me cabree bastante. Nos dejó a todas como… Me sentó fatal, Ángela, que lo sepas», afirmó cabreada.

«Ella es amiga de. Todos somos de. Ahora tengo una nueva madrastra de, soy madre de… Entonces, en realidad no me tendría que haber disgustado tanto ese discurso. Vamos a dejarlo ahí», sentenció. Unas serias declaraciones que están causando furor en las redes sociales. Al respecto, ni Dulceida ni Madame de Rosa se han pronunciado, de momento.

Laura Matamoros, gran fichaje de Supervivientes 2024

Como los seguidores del reality de Mediaset España recordarán, no es la primera vez que la influencer se adentra en Supervivientes. En el 2017, la joven conquistó a todos con su paso por el concurso, aunque no consiguió ganarlo. Por ello, ahora ha regresado a Honduras para volver a vivir la experiencia y conseguir su sueño frustrado.

De hecho, su regreso a los Cayos Cochinos no lo ha hecho sola. Kiko Jiménez también vuelve a formar parte del formato tras haber aparecido en ediciones pasadas. Una novedad nunca antes realizada por el concurso que no está siendo mal acogida por el público.

Asimismo, Matamoros y Jiménez, a pesar de ser concursantes oficiales de la edición, no se encuentran junto al resto de participantes que sí concursan por primera vez. Los influencers han sido apartados del resto y se disputan su plaza cada semana junto al expulsado oficial de la semana.