Laura Madrueño, muy criticada por lo ocurrido con Anita en ‘Supervivientes 2025’: «Te has coronado»

Supervivientes: 2025 regresó, una noche más, al prime time de Telecinco. El popular reality de supervivencia se encuentra en la recta final de su aventura, por lo que los nervios se han apoderado de los concursantes. Sin embargo, aunque en la última gala se reveló el nombre del nuevo expulsado de la edición y el de los cuatro finalistas, la audiencia sigue recordando lo que sucedió en La mesa de las tentaciones. Una prueba donde, tal y como se pudo ver en la conexión de Tierra de Nadie, del pasado martes, los supervivientes tuvieron que aceptar una de las penitencias de la organización a cambio de una recompensa. Un reto donde Anita Williams se coronó al cortarse 25 centímetros de su cabello, pero donde, también, Laura Madrueño ha salido muy mal parada.

Tal y como se pudo ver, la catalana, de 27 años, tuvo que cortarse gran parte de su pelo a cambio de unos trozos de lasaña y poder hablar con su hijo por videollamada. Una penitencia que aceptó, entre regateos y lágrimas. «Te propongo cortarte 25 centímetros de pelo a cambio de la lasaña y una videollamada con tu hijo de 10 minutos», le comentó la Madrueño. Aunque no quería, Anita aceptó el trato. Eso sí, dejaba claro que lo hacía por su hijo y que, por favor, no le cortase por encima de las orejas. «No, por favor, por encima de la oreja no», suplicó. «Por debajo, yo te agarro donde es», le prometía Laura Madrueño. Sin embargo, la presentadora de Supervivientes, regla en mano, no le hizo mucho caso.

«Por favor, córtamelo bien, que esté recto. Ay Dios mío», se lamentaba la concursante. Pero, el corte ya estaba hecho y no había manera de volver atrás. Así pues, tras ello, la presentadora le entregó el mechón de pelo que le había cortado. «No me da para hacerme una coleta», se lamentó la concursante. Y es que, aunque no se pudo ver en un espejo, nada más tocarse la cabeza ya supo que su corte había sido excesivo.

«Has sido muy valiente, el corte de pelo libera después de 97 días en Honduras y tienes tus dos trozos de lasaña para recuperar energías en esta recta final», intentó animarla Laura Madrueño. Así pues, al igual que Anita, el resto de participantes también se sometieron a sus penitencias. De hecho, Damián Quintero se rapó al cero. Sin embargo, la audiencia no vio con buenos ojos el trato que le habían dado a la ex concursante de La isla de las tentaciones.

A través de las redes sociales, la audiencia de Supervivientes manifestó su desagrado por la penitencia que le habían dado a Anita Williams. Y es que, muchos consideran que Laura Madrueño no tuvo piedad. Por ello, numerosos usuarios de Instagram han sentenciado a la presentadora en su última publicación de Instagram.

Laura Madrueño publicó una imagen de ella subida al helicóptero del programa. «Último vuelo para hacer Tierra de Nadie desde los Cayos», escribió la comunicadora. «Os esperamos esta noche con La mesa de las tentaciones», agregó. Pero, los seguidores de la aplicación no tuvieron piedad con ella.

Laura Madrueño se convierte en el blanco de numerosas críticas

«¿Disfrutaste cortando tanto el pelo? Córtate tú tus rizos», «Te has coronado, ha salido tu verdadera cara», «Ojalá pongan a alguien más empática», «Te pasaste con la tijera», «Que decepción» o «Ojalá vuelva Lara Álvarez», han sido algunos de los comentarios que le han dejado en la publicación.

«Muy mal ese machaque a Anita con el pelo utilizando a su hijo. Crueldad máxima e innecesaria», «Que poca empatía con otra mujer», «Todos sabemos cortar el pelo sin maldad», agregan otros respecto a corte de Anita Williams. Una avalancha de críticas que han continuado también en X (anteriormente conocido como Twitter).