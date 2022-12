Lana del Rey estrena ‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd’, su nuevo single

¡Los fans de Lana del Rey están de enhorabuena! La artista estadounidense sorprendió a todos al anunciar que muy pronto saldrá a la luz su nuevo proyecto discográfico. Un trabajo que tomará el relevo de sus dos últimos discos, Chemtrails over the Country Club y Blue Banisters, publicados en el 2021.

Un anuncio que realizó tras presentarse en un evento realizado en el Women’s Guild Cedars-Sinai. Tal y como quedó confirmado, Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd será publicado oficialmente el próximo 10 de marzo de 2023. Una noticia que ha desatado la euforia en redes sociales, y no es para menos. Este nuevo proyecto postula a convertirse en uno de los más esperados del próximo año.

Lana Del Rey’s new album covers! pic.twitter.com/digGeniwWO — LDR Crave (@LDRCRAVE) December 7, 2022

«¡Qué puedo decir! Estoy tan agradecida de estar viva y sentirme efervescente hoy», escribió Lana del Rey en una carta mecanografiada en su Instagram privado, @Honeymoon. «Con la mente llena de violetas y la frente calentada por el sol mientras rezo en el jardín», finalizó la publicación.

Pero, eso no ha sido todo, pues la artista comunicó el anuncio de su regreso a la industria musical al publicar de forma simultánea el tema que da título a su nuevo álbum, Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd. Un single con el que ha vuelto a dejar claro que su nueva era artística promete no decepcionar a nadie y que ya se encuentra disponible en todas las plataformas de streaming.

Asimismo, cabe recordar que estamos presentes ante la primera canción que Del Rey que ve la luz tras su colaboración musical junto a Taylor Swift en Snow on the Beach. Una fusión de estilos con la que ambas estrellas dejaron a todos con ganas de más, pero cuya espera, por parte de Lana del Rey, finalizará muy pronto.