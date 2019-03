Lana Del Rey cae rendida ante los encantos musicales de Ariana Grande a través de redes sociales

¡La artista apoya a Ariana Grande a través de las redes!

Ariana Grande es una cantante que últimamente arrasa. Bueno, seamos sinceros, ha arrasado desde sus inicios. Pero con la publicación de sus dos últimos álbumes, ‘Sweetener’ y ‘Thank U, Next’, con solo seis meses de margen entre cada uno, la artista se ha coronado haciendo algo que pocos artistas pueden permitirse hacer en la industria musical.

Por su parte, Lana Del Rey ha tenido siempre un éxito mucho más humilde, pero su estilo indie pop sigue manteniéndola como la reina que es. Y entre reinas, no pueden hacer otra cosa que apoyarse…

El último álbum de Ariana Grande, ‘Thank U, Next’, tiene temazos como la canción homónima, ‘7 Rings’, que nos recuerda a la película ‘Sonrisas y Lágrimas’ o ‘break up with your girlfriend, i’m bored’, y a estas canciones caemos rendidos todos… ¡pues Lana Del Rey no iba a ser menos! La artista subió recientemente una historia a Instagram en la que mostraba cómo escuchaba la última de las canciones antes mencionadas, sentada en su coche.

🎥| La cantante @LanaDelRey ha subido recientemente una historia de Instagram donde muestra que ha estado escuchando “break up with your girlfriend, i’m bored” de @ArianaGrande. ✨ pic.twitter.com/yxuB4g4nyx — Ariana Grande Spain (@AGrandeSP) 6 de marzo de 2019

De todas formas, debemos decir que Lana Del Rey y Ariana Grande ya se han estado apoyando durante el último año. Lana Del Rey ya hizo otra publicación escuchando el hit ‘God is a woman’ cuando Ariana lo estrenó, y esta siempre ha tenido palabras de agradecimiento y de apoyo incondicional para Lana.

Quizás todo esto solo sea una especie de promoción para darnos a entender que las dos cantantes colaborarán muy pronto en un nuevo proyecto, porque debemos recordar que el quinto álbum de estudio de la cantante Lana Del Rey, ‘Norman Fucking Rockwell’, está al llegar… ¡quizás Ariana Grande colabore con ella en algún tema! Hasta que podamos desvelar la incógnita, os dejamos aquí el tema que estaba encandilando a Lana Del Rey en aquella story de la que hablábamos con anterioridad, ‘break up with your girlfriend, i’m bored’.