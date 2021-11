Tras el éxito cosechado en ‘Ha nacido una estrella’, Lady Gaga vuelve a la gran pantalla con ‘House Of Gucci’, donde dará vida a Patrizia Reggiani, conocida como la viuda de Italia. Y es que la cantante ha demostrado que no solo brilla encima de un escenario, también lo hace en el cine. Tanto es así, que fue galardonada con doce Grammys, un Óscar y un Globo de Oro tras su actuación junto a Bradley Cooper en la obra magna ‘A Star Is Born’.

En esta nueva película dirigida por Ridley Scott, que se estrenará el próximo 26 de noviembre, la cantante compartirá reparto con el cotizado actor Adam Driver, quienes darán vida a Maurizio Gucci y Patrizia Reggiani. Lady Gaga se pondrá en la piel de Patrizia Reggiani, exesposa de Maurizio Gucci y culpable de su asesinato.

Con motivo del estreno de la película, Gaga ha protagonizado la portada de la conocida revista ‘Vogue’ en sus ediciones noviembre de Gran Bretaña e Italia. La estrella, ha compartido algunas de las imágenes de la sesión a través de su Instagram, dejando boquiabiertos a todos sus seguidores. El reputado fotógrafo Steve Masiel ha sido el encargado de capturar a la actriz de una forma nunca antes vista.

En la sesión, hemos podido ver a la artista caracterizada como María Antonieta con una peluca y estilismo que nos recuerda a la corte francesa del siglo XVIII. O con un vestido negro más clásico, con un peinado que nos recuerda a las mujeres de comienzos del siglo XX.

Pero sin duda, la fotografía que más ha llamado la atención, pues ha recibido más de 2 millones de likes, ha sido en la que podemos ver a la artista italoamericana completamente desnuda. Un desnudo artístico, en el que se puede apreciar a Gaga mirando a cámara de frente con un peinado cardado que nos recuerda al estilo de los años 80.