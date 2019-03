Lady Gaga, Bradley Cooper y por qué su actuación en los Oscar fue la actuación de dos enamorados

Lady Gaga y Bradley Cooper jugaron con nosotros en los Premios Oscar 2019

La química demostrada entre Lady Gaga y Bradley Cooper en los últimos meses en general, y en la pasada edición de los Premios Oscar en particular, es tal que ha dado pie a numerosos rumores sobre la pareja. Tanto es así, que la propia Gaga ha tenido que aclarar, en los últimos días, que el público ha terminado pensando que se han enamorado de verdad solo porque es exactamente eso lo que quieren pensar. No, no hay romance.

Pero a veces cuesta creerlo, seamos sinceros. Todos hemos visto esas miradas y sonrisas cómplices, ese cuidado con el que se colocan el uno al lado del otro y lo cariñosa que se ha vuelto su relación con el paso del tiempo. Algo lógico, por otro lado, teniendo en cuenta todo por lo que han pasado juntos. Película de éxito, pero compleja, con la que han vuelto a alcanzar la cima. Es su película, por encima de todo. Normal que su relación sea muy estrecha.

Ni con estos hechos lógicos se ha conseguido acallar los rumores, sobre todo después de esa actuación en los Premios Oscar a la que hacemos mención y que nos dejó a todos con la boca abierta. Fue una actuación de dos enamorados, como hemos leído en redes sociales. Pues bien, rompamos o no la magia, diremos que también esto tiene una explicación.

Una explicación a la que muchas personas ya se han referido y que Rob Mills, programador de AMB, ha terminado confirmando a ‘Variety’ en los últimos días. Sus palabras fueron las siguientes: “Bradley y Gaga tenían una idea en su cabeza de cómo querían que fuese (la actuación). Y los productores trabajaron codo con codo con ellos para hacer su visión realidad, que era mantenerse fieles al espíritu de la película. Lo que más querían era encarnar todo lo que los personajes representan en la película en este número de tres minutos”.

Es decir, aunque vimos a Lady Gaga y Bradley Cooper, en realidad estábamos viendo a Ally y Jackson por última vez. Fue una buena despedida, al menos. Y siempre nos queda revisionar ‘Ha nacido una estrella’.