Este martes se conocía la noticia de que Kylie Jenner y Travis Scott han sido padres de su segundo hijo en común. A través de sus respectivas cuentas de Instagram, ellos mismos compartían la noticia con sus millones de seguidores. Una noticia que llega un mes después del nacimiento del bebé, tal y como hicieron con su primera hija, Stormi.

El hermano de Stormi llegó al mundo el pasado mes de febrero y no ha sido hasta ahora cuando la famosa influencer y empresaria ha compartido con sus millones de seguidores la noticia. Así como también, ha compartido algunos detalles inéditos de todo su proceso de gestación

Kylie Jenner decidió difundir este martes un video en su cuenta de Instagram en el que comparte todas las experiencias que atravesó durante su segundo embarazo. Un vídeo que va desde el momento en el que se entera que está embarazada, hasta el nacimiento de su hijo, a quien pusieron de nombre de Wolf Webster, pero más tarde anunciaron que «ya no se llama así».

Kylie Jenner reveals that she and Travis Scott changed their newborn son’s name, which was previously announced as ‘Wolf’:

“We just really didn’t feel like it was him.” pic.twitter.com/FnR1UIYcYv

— Pop Crave (@PopCrave) March 21, 2022