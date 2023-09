El ex abogado tailandés de Daniel Sancho estalla contra Rodolfo Sancho: «Una falta de respeto»

Lejos de mejorar, la situación de Daniel Sancho en Tailandia sigue empeorando según pasan los días. Tras confesar el asesinato de Edwin Arrieta fue el abogado tailandés Kunh Anan se encargó de su defensa, pero hace solo unos días era cesado de sus funciones tras el viaje de Rodolfo Sancho a Tailandia, una situación que ha provocado las críticas del letrado.

El cocinero español sigue cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de Koh Samui a la espera de que llegue el juicio por el crimen del que presuntamente sería autor. Pese a que que todo apunta hacia él, su familia está buscando la manera de rebajar lo máximo posible la pena y luchará por conseguir que cumpla parte en España.

La llegada de García-Montes, el conocido como abogado de los famosos, creó una enorme tensión con el abogado que desde Tailandia, especialmente tras su viaje a la isla. En unas declaraciones ofrecidas días después de su cese, Anan admite que «le pareció una falta de respeto absoluta que ni los abogados españoles ni Rodolfo Sancho hablaran con él en ningún momento que se le encargó el caso de su hijo».

Tal y como explica Alejandro Rodríguez, reportero de TardeAR, en su charla con el abogado le dejó claro que «en sus 20 años de trayectoria, jamás le había sucedido nada tan esperpéntico».

Aunque no hubo una reunión formal, el ex abogado de Daniel Sancho tuvo un breve encuentro: «Fue en el aeropuerto de Bangkok, cuando Rodolfo estaba a punto de coger un avión para volver a España. Hablaron solo 15 minutos. Kunh Anan dice que esa conversación no le sirvió para nada».

Más problemas para Daniel y su familia

Mientras la familia Sancho busca a un nuevo abogado, las causas pendientes de Daniel Sancho se empiezan a acumular más allá de la muerte de Edwin Arrieta. Aunque no podrá asistir, tendrá que declarar por videoconferencia, el próximo 7 de noviembre será juzgado por un presunto delito de lesiones que tenía pendiente tras haber tenido una pelea con una persona a la hora de subirse a un taxi en la ciudad de Madrid.