Kiko Rivera se pronuncia sobre lo que supuso el veto de Telecinco: «Ahí mi vida dio un vuelco»

Kiko Rivera ha sido invitado a La de trabajar… ¿Te la sabes?, el podcast de Marina Rivers para PODIMO. De esta forma, el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en aprovechar la ocasión para tirar de esa sinceridad que tantísimo le caracteriza para hablar de su familia. Debemos tener en cuenta que tras el éxito cosechado con El Mambo en redes sociales, muchos son los jóvenes que le conocen por su música. Algo que le ha costado mucho esfuerzo lograr.

«Es muy complicado, al final los prejuicios son una mierda. Al ser hijo de Isabel Pantoja, una gran artista mundial, tienes que demostrar más que los demás y siempre me ha costado mucho», confesó el DJ a Marina Rivers. Acto seguido, añadió algo más: «Me han tachado de flojo, de no trabajar, y es costoso aguantar todo eso».

Como consecuencia de ser hijo de dos personajes muy famosos, como es el caso de Paquirri e Isabel Pantoja, la prensa del corazón ha seguido todos y cada uno de sus pasos: «Mi madre me tuvo muy reservado. No me dejaba salir mucho y no entendía por qué». Y siguió sincerándose: «Hoy puedo llegar a entender que era por miedo a que me pasase algo por ser su hijo, me costó mucho entenderlo y cuando cumplí 18 años, me marché de casa y no volví más».

Como consecuencia, Kiko Rivera no solamente ha confesado que prefiere que su «familia fuese anónima», sino que muestra cada vez menos a sus hijas: «Yo apenas nací, estaba ya en el telediario. Al estar tan acostumbrado a eso, hice lo mismo con mis hijas hasta que me di cuenta de que debería dejarlas elegir cuando sean mayores».

«Aunque sean mis hijas, nietas de Isabel Pantoja, que decidan qué rumbo quieren seguir y es la mejor decisión que hemos tomado», continuó explicando el invitado del podcast de Marina Rivers. A pesar de esa familia que ha creado, si hay algo que tiene claro es qué ha echado más en falta desde que era un niño: «Lo principal que me ha faltado ha sido mi padre. Cada vez que tengo tiempo libre intento invertirlo en mis hijas porque a mí me faltó eso».

Kiko Rivera se sincera sobre el ictus que sufrió: «Fue un susto tremendo»

En los últimos años, el DJ ha vivido situaciones verdaderamente impactantes. En todos los sentidos. Un claro ejemplo lo encontramos en 2022, cuando sufrió un ictus por el que su vida corrió un grave peligro: «Fue un susto tremendo». Todo ello contando con el complejo problema familiar con su madre, que comenzó meses antes.

Situaciones por las que el hermano de Isa Pantoja optó por poner tierra de por medio en muchos ámbitos de su vida: «Decidí alejarme de los medios del corazón por mi salud». Es más, confesó que el veto por parte de Telecinco le vino un momento perfecto: «Ahí mi vida da un vuelco y pude centrarme más en mi faceta de músico, porque el Kiko Rivera personaje estaba por encima siempre de mi faceta de músico o de DJ».

El hijo de Isabel Pantoja habla de su etapa más dura: «Mi mujer me ha salvado»

No es ningún secreto que el intérprete de El Mambo tuvo una época verdaderamente complicada: «Me vi de tener 0 euros en mi cuenta a empezar a ganar muchísimo dinero». Fue entonces cuando «llegué a gastar en mala vida 8 millones de euros. Me he gastado mucho en fiestas, drogas y todo lo que está dentro del círculo vicioso».

«Hoy en día estoy limpio, tengo la mente directa a ser lo que quiero. Quiero lo mejor para mis hijas y no quiero que cometan esos errores. Siento que sé de lo que estoy hablando», confesó el hermano de Cayetano Rivera a la influencer. Así pues, aprovechó la ocasión para lanzar un consejo a los jóvenes, que pidan ayuda si están en una situación de esas características. Además, reconoció lo siguiente: «Mi mujer me ha salvado y estoy vivo gracias a ella».