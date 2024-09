Kiko Matamoros estalla como nunca contra el hijo de Carmen Borrego: «¿Cómo puedes ser tan mierda?»

El pasado miércoles 11 de septiembre, como suele ocurrir cada semana, las principales revistas del corazón de nuestro país sacaron a la luz un nuevo número. Fue entonces cuando descubrimos que el protagonista absoluto de la portada de Lecturas era nada más y nada menos que José María Almoguera. Algo que los compañeros de Ni que fuéramos shhh anunciaron tan solo unas horas antes. El hijo de Carmen Borrego no ha dudado un solo segundo en conceder su primera entrevista en solitario, donde ha cargado contra su madre. Además, para sorpresa de muchos, se ha negado a hablar de su ex mujer y madre de su hijo, Paola Olmedo. Dadas las circunstancias, y como no podía ser de otra manera, varios compañeros de Ni que fuéramos shhh como es el caso de Belén Esteban y Kiko Matamoros no han dudado un solo segundo en pronunciarse tras las declaraciones del nieto de María Teresa Campos en la revista Lecturas.

«Me parece durísimo. Carmen no nos contaba sus cosas como chisme, nos contaba en una reunión de amigas en la que cada una contaba sus cosas», comenzó diciendo Belén Esteban, y añadió: «Sabemos muchas cosas y no las vamos a contar. Y cosas duras». Marta Riesco, por su parte, tiene claro que no hay forma de excusar a José María Almoguera ya que, según ella, «ha hecho todo mal». No tardó en explicarse: «Me ha parecido de las peores entrevistas que he visto. Le deja mal a él y deja fatal a su madre. No hay por dónde salvar». Sin duda, uno de los tertulianos de Ni que fuéramos shhh que más contundente y duro ha sido con este asunto ha sido Kiko Matamoros que, como era de esperar, se ha mostrado muy claro a la hora de compartir su opinión con los espectadores.

«Si lo que estás denunciando es que tu madre por dinero no te ha sabido defender, ahora lo estás haciendo peor», comenzó diciendo el colaborador del programa que se emite cada tarde, de lunes a viernes, en Canal Quickie y TEN. Lejos de que todo quede ahí, no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «¿Y la amenaza de si reclama judicialmente ver a mi hijo no me va a ver a mí durante toda la vida? ¿Pero cómo eres tan mierda, pero cómo puedes ser tan execrable? ¿Tú qué tienes dentro? ¿Hielo? Es tu madre, cabrón».

Lo que es cierto es que Carmen Borrego no está pasando por su mejor momento a nivel personal, ni mucho menos. Hace tan solo unos días se cumplió el primer aniversario de la muerte de María Teresa Campos. Todo ello mientras Paola Olmedo protagonizó una portada en Semana hablando del daño que su suegra le había hecho, tanto es así que es incapaz de perdonarle muchas cosas. Ahora, su propio hijo, ha dado ese paso y lo ha hecho con un titular verdaderamente arrollador, como es el siguiente: «No confío en mi madre».

Por fortuna, Carmen no está sola en este duro proceso. Tiene a su lado a su marido y a su otra hija, pero también cuenta con el apoyo tanto de Terelu Campos como de Alejandra Rubio. Es evidente que no es una situación fácil para la colaboradora de Vamos a ver, sobre todo por el tiempo que lleva distanciada con su hijo. ¿Lograrán reconciliarse en algún momento? ¡Solamente el tiempo lo dirá!