No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Ni que fuéramos shhh se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito sigue cosechando en Canal Quickie y en TEN. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no dejan pasar la oportunidad de disfrutar de nuevas entregas, de lunes a viernes, con colaboradores como Belén Esteban, Marta Riesco o, incluso, Aída Nízar. Recordemos que la vallisoletana se ha convertido en uno de los fichajes estrella de esta nueva temporada del programa presentado por María Patiño. Pero no es el único, ya que Pipi Estrada también se ha sumado a la lista de colaboradores de Ni que fuéramos shhh. Es más que evidente que, con estos fichajes y las numerosas mejoras del plató –en el que han incluido nada más y nada menos que una cocina-, el equipo ha decidido regresar a lo grande.

El pasado lunes 9 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh en Canal Quickie y TEN. De esta manera tan concreta, entre otras tantas cuestiones, fuimos testigos de cómo Belén Esteban ha sido protagonista de uno de los instantes más divertidos de todo el programa. Y es que debemos recordar que la de Paracuellos ha estrenado una nueva sección que tiene una estrecha relación con la cocina. Y es que se encarga de dar ideas respecto a comidas sencillas que los espectadores pueden elaborar en sus casas. Pero no solo eso, sino que utiliza la cocina que hay en el plató de Ni que fuéramos shhh para seguir, paso a paso, la receta. Una forma más que perfecta para demostrar a los seguidores del programa hasta qué punto es sencillo elaborar esa propuesta de la colaboradora.

A pesar de los esfuerzos que pone en su sección, Belén Esteban no lo está pasando del todo bien. Y es que las cosas no están saliendo como ella esperaba, ni mucho menos. Ya ocurrió el pasado viernes cuando intentó elaborar una ensalada campera, donde apenas tuvo tiempo para poder cocer las patatas de forma óptima. En esta ocasión, tenía como reto hacer un puré de verduras en directo.

Como no podía ser de otra manera, y al conocer su personalidad, varios de los colaboradores de Ni que fuéramos shhh intentaron sacar de sus casillas a la tertuliana. Y es que son conscientes de que, cuando no salen las cosas como ella espera en cocinas, no puede evitar agobiarse y frustrarse. Es más que evidente que sus reacciones no dejan indiferente a nadie, y no es para menos.

En esta ocasión, la cosa llegó a tal límite que La Patrona –que se hace llamar Belén Esteban- tomó una decisión verdaderamente drástica en directo. ¿En qué consistió, exactamente? En quitarse el delantal y poner punto y final, de forma definitiva, a su sección culinaria en Ni que fuéramos shhh.

«Yo tengo el contrato de colaboradora y no de cocinera», comenzó diciendo la de Paracuellos, visiblemente enfadada. Lejos de que todo quede ahí, quiso ir mucho más allá a la hora de mostrarse contundente: «¡Se acabó el chollo! Aquí se acaban las recetas de La Patrona». ¿Será cierto o volveremos a ver cómo se da una oportunidad en las cocinas de Ni que fuéramos shhh?