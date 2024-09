Kiko Jiménez, tras el nuevo movimiento de Maite Galdeano: «Hemos solicitado una orden de alejamiento»

Maite Galdeano y su familia siguen sin encontrar la solución a su conflicto después de un verano lleno de acusaciones entre las dos partes. Tras ser expulsada de la casa de su hija Sofía Suescun y tratar de volver saltando la valla de la finca, la ex conductora de autobuses no se da por vencida y sigue empeñada en estar lo más cerca posible de su hija y por eso tiene un plan para conseguirlo. Kiko Jiménez se ha enterado de las intenciones de su suegra gracias al programa Fiesta, en el que colabora cada fin de semana y que le ha desvelado la información en exclusiva.

Ya avisó en su paso por De Viernes que no iba a rendirse y que está dispuesta a todo a recuperar su lugar en su familia, pero en las últimas semanas parecía que estaban las aguas más tranquilas después de semanas muy intensas. Pero ha sido el programa el que le ha dado la mala noticia de que es muy posible que Kiko y Sofía vuelvan a tener a la ‘elegida de Dios’ muy cerca, más de lo que se pueden esperar, en las próximas semanas. Por si no fuera suficiente, la noticia se la ha dado Alejandro Albalá, ex de Suescun y con el que Jiménez no tiene una buena relación precisamente. «Tengo una mala noticia. Tengo algo que puede fastidiar la armonía de su hogar. Maite Galdeano os está pisando los talones y puede que se la encuentren haciendo la compra en el lugar en el que ellos la hacen», ha dicho el también ex de Isa Pantoja.

Albalá ha estado en las últimas semana hablando con Maite y le ha confesado que tiene planeado mudarse a Valdemorillo, la localidad madrileña en la que Suescun tiene su impresionante casa. Esto podría provocar que madre e hija acaben siendo vecinas, por lo que podrían llegar a encontrarse dando un paseo o incluso haciendo la compra, una situación que seguro que no imaginaban.

Según el programa de Telecinco, Maite ya ha comenzado los trámites para poner a la venta el piso que tiene en Murcia y en el que actualmente vive después de ser desterrada, pero Kiko recuerda que no será tan fácil acercarse a ellos porque tiene una orden de alejamiento interpuesta después de su último. «Tendrán la Guardia Civil y el juez que ver si incumple esa orden de alejamiento. Estamos a esperas de que salga el juicio», ha recordado.

Alejandro Albalá se ha convertido en un importante apoyo para la navarra, tanto que incluso le ha recomendado que se traslade a su casa de Pamplona y no busque más problemas, pero por el momento no le está haciendo caso a sus consejos. Este es el penúltimo capítulo de esta historia familiar que comenzó el pasado mes de julio, solo unos días después de que Sofía Suescun regresase de Honduras tras participar en Supervivientes All Stars.

A su llegada a España se encontró con el problema de que su madre había echado a Kiko Jiménez de su casa, pero ninguno de ellos lo había contado para no desestabilizar su concurso. Tras descubrir el conflicto, Suescun ha decidido que era el momento de alejar a su madre de su vida y tomar las riendas de todo.