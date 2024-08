Kiko Jiménez ataca duramente a Maite Galdeano: «Sofía no se va a quedar en la cama llorando»

Hace tan solo una semana, Sofía Suescun fue la invitada estrella de De Viernes, programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta que se emite cada semana en Telecinco. De esta manera tan concreta, la tercera finalista de Supervivientes All Stars no dudó un solo segundo en sincerarse y en abrirse más que nunca con los colaboradores del programa respecto al conflicto que actualmente mantiene con Maite Galdeano. Entre otras tantas cuestiones, la de Pamplona desveló cómo se sentía ante el constante control que, según ella, su madre ejercía en su día a día y en su ámbito más personal. Y es que esta situación ha acabado afectando a su pareja, Kiko Jiménez. Es por eso que, harta de situaciones que le estaban llevando al límite, ha optado por poner distancia antes de que sea tarde. Suescun tenía claro que era el momento más que perfecto para priorizar su salud mental.

Lejos de que todo quede ahí, y tras una entrevista exclusiva de Cristian Suescun en TardeAR, Maite Galdeano ha querido dar un paso más allá. ¿De qué forma? Aceptando la propuesta de De Viernes de acudir al plató para contar su versión de la historia. Lejos de que todo quede ahí, ‘La Elegida de Dios’ se sincerará sobre cómo está viviendo estos días alejada de su hija Sofía Suescun. Siempre ha reconocido que la joven es lo que más quiere en el mundo y sería capaz de dar la vida por ella. Además, nunca había estado tanto tiempo alejada de ella, más allá de las participaciones de Sofía en diversos realities de televisión. Por lo tanto, es un hecho que Galdeano está viviendo una etapa verdaderamente complicada, en la que se siente, cuanto menos, desubicada puesto que no sabe qué le va a deparar el futuro. Ella solamente quiere recuperar a su hija, a como dé lugar.

Tan solo unas horas antes de que podamos disfrutar de esta entrevista de Maite Galdeano en De Viernes, Sofía Suescun y Kiko Jiménez no han dudado un solo segundo en aprovechar el tiempo. ¿De qué forma? Haciendo una barbacoa con varios de sus amigos, con el objetivo de tratar de desconectar, en la medida de lo posible, de toda esta compleja situación.

Varios han sido los periodistas que se han acercado a la casa de Sofía Suescun con el objetivo de obtener algunas declaraciones tanto de la tercera finalista de Supervivientes All Stars como del ex concursante de Supervivientes 2024. Precisamente éste ha sido el que más contundente se ha mostrado ante las cámaras: «Estoy bien. Dentro de lo que cabe, hay que levantar cabeza y hay que estar haciendo vida normal. Continuar con nuestra vida y apoyando a Sofía».

Eso sí, el andaluz ha optado por ser de lo más cauteloso y no dar muchas más declaraciones para respetar al programa en el que trabaja: «Me desahogaré en mi puesto de trabajo porque tengo un compromiso con la audiencia, con mi programa, y este finde estaré ahí si no sucede ningún percance». Y añadió: «Responderé a todo porque yo no me callo nada, pero lo trataré con respeto porque es un tema muy delicado».

Pero si hay algo que tiene claro es que va a hacer todo lo que está en su mano para que su novia esté bien y pueda seguir con su vida: «Sofía tiene que hacer vida normal y tiene que continuar con su vida». Por si fuera poco, quiso ir mucho más allá: «Es que no se va a quedar en la cama llorando». Es más que evidente que este conflicto va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. ¡No tenemos ninguna duda!