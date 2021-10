Hace tan solo unos días, Kiko Hernández sorprendía a todos al anunciar su abandono de ‘Sálvame’. El mítico colaborador del programa se encuentra en uno de los momentos más complicados de su vida a nivel personal y se siente completamente superado por la situación.

Y es que, durante los últimos meses se ha enfrentado a la perdida de varios seres queridos. Entre ellos, su compañera Mila Ximénez, y ahora, Begoña Sierra, fundadora del Bingo Las Vegas y una de las personas que ha estado siempre a su lado. “Quiero desaparecer”, pronunciaba tras asegurar que había pedido a la dirección del programa que le dejasen un tiempo sin trabajar.

Kiko Hernández, totalmente roto tras la muerte de su amiga Begoña, abandona el plató de @salvameoficial entre lágrimas: «No puedo más» https://t.co/XLN2ltrgO2 — Telecinco (@telecincoes) October 6, 2021

Unas declaraciones que dio mirando a cámara para minutos después, levantarse de su silla y no volver. Sin embargo, esa no ha sido la única decisión drástica que ha tomado el colaborador. Cortando por lo sano y terminando de una vez con todo, Kiko Hernández ha cerrado también sus diversas cuentas en redes sociales.

“Se me junta un duelo con el otro y hay un momento que revientas”, aseguraba en ‘Sálvame’. Una decisión que parece que podría ampliarse a unas cuantas semanas. «Tengo que sacar dos personas adelante. Quiero desaparecer. Tengo momentos en los que no quiero levantarme de la cama y eso no me lo puedo permitir”, afirmaba con la voz rota.

Lo que está claro, es que el colaborador necesita alejarse del ojo público por un tiempo para volver a encontrar esa paz que tanto necesita ahora mismo. Un parón profesional que no es la primera vez que realiza, ya que en el año 2012 también tuvo que llevarlo a cabo durante un periodo de 3 meses.