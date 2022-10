Kiko Hernández comentaba en Sálvame que se había distanciado de su gran amiga, la ex concursante de Gran Hermano, Marta López. Esta noticia pilló por sorpresa a todos los colaboradores del plató, pues no sabían qué había pasado algo entre ellos y tampoco cuál había sido la causa.

Marta López era la primera sorprendida, al no saber los motivos que tenía el colaborador para alejarse de ella. Este pasado jueves, se han vuelto a reencontrar en el plató de Sálvame para intentar solucionar sus problemas. Nada más entrar a plató, ella no podía parar de llorar mientras le contaba a Jorge Javier Vázquez que no entendía lo sucedido.

Al principio ,Kiko Hernández estaba muy enfadado y no conseguía entender cuál era la razón de que la colaboradora estuviese llorando, pues había sido ella la que se había distanciado y no contestaba a sus llamadas. El colaborador entraba a plató reprochándole a su amiga la actitud que había tenido: “Yo nunca le haría eso a un amigo”, explicaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sálvame (@salvameoficial)

Finalmente contaron cuál había sido el problema de su distanciamiento. Y es que Kiko Hernández llamó a Marta López para contarle sus problemas y descolgó el teléfono entre lágrimas debido a que ese mismo día le habían dado una mala noticia sobre la enfermedad de su padre. Él no lo sabía y tampoco entendía lo que estaba pasando, colgó el teléfono y le escribió un mensaje que decía: “Cuando se te pase el dramatismo infantil hablamos”.

Jorge Javier Vázquez le pedía al colaborador que abrazara a su amiga y se perdonaran, pero este no estaba de acuerdo y se negaba a hacerlo. “Se te está escapando el control de la situación en la tele, no sabes cómo domarlo, estás dando manotazos al aire y gente que te está tendiendo la mano como hacer años no lo estás aceptando, no se por qué”, contestaba el presentador ante la actitud del tertuliano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marta López (@martalopeztv)

Al final, el colaborador recapacitaba y pedía disculpas a su gran amiga: “Me he equivocado, porque es tanto lo que me ha aportado, Son 20 años c*** y esto no se rompe de la noche a la mañana. Te lo he querido contar 20 veces, esta semana quería decirte eso”, expresaba muy dolido.

Marta López le respondía: “Te voy a decir una cosa, todos los que tienes aquí te querrán, no sé si mas o menos, pero si juntas a todos no te quieren como yo, porque yo mataría por ti, eso no se puede comprar”. Acto seguido, se dieron un fuerte abrazo.