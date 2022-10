Hace tan solo unos días se conocía la noticia del divorcio de Ana María Aldón y José Ortega Cano. El pasado lunes, la diseñadora acudió a Sálvame para explicar los motivos y detalles de su ruptura en una entrevista que ha provocado un enfrentamiento entre Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros.

El presentador ha salido con toda la artillería pesada para sacar todo el provecho posible a esta entrevista por lo que ha ido directo al grano. Lo primero que hizo fue recordarle a Ana María unas palabras que Antonio David había dicho a los directores del programa hace tiempo: “Les explicó que, en el Central Park de Nueva York, Ortega Cano se le insinuó y luego ha tenido relación con él”. La todavía mujer del torero (porque acaba de comenzar apenas con los trámites) lanzaba balones fuera de su tejado al pasarle la pelota a Kiko Matamoros: “Yo he escuchado a Kiko decir que eso es mentira”.

Jorge Javier Vázquez estalla contra Kiko Matamoros: “A mí no me dejas por mentiroso”#SálvameDeOrtega https://t.co/ZtYWY6KNA6 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) October 24, 2022

Jorge Javier Vázquez comenzaba ya a ponerse tenso y se ponía en pie para reclamar a Kiko si de verdad había dicho eso. “A mí me ha dicho algún compañero o alguna compañera, creo que María Patiño, que yo había contado eso. Y yo dije que eso era mentira. Eso es lo que digo yo”, intentaba explicarse el colaborador, afirmando que él no había difundido esa información.

“Aquí está en juego mi credibilidad y con eso sí que no juego”, contestaba rotundo el presentador. Entonces volvió a insistir a Kiko Matamoros para que hablara: “Kiko Matamoros, ¿a ti te consta que el ser contaba esa historia a ti y a los directores: sí o no?”. El colaborador entonces le respondió con un “yo me acojo a la quinta enmienda”. Lo que quiere decir que decidía permanecer en silencio para no autoincriminarse de nada.

Esto terminaba de hacer explotar a Jorge Javier Vázquez que exclamaba enfadado: “Ósea que sí. No me toquéis los cojo***. Por ahí no, Kiko, estamos hablando de cosas muy serias. A mí no me dejas por mentiroso”. El asunto terminaba con el presentador exigiendo más explicaciones al colaborador.