El pasado miércoles 23 de febrero, durante la emisión de ‘Sálvame’ entró en directo la hija de Mila Ximénez y Manolo Santana, Alba Santana. Una llamada que ha llenado de alegría a los colaboradores, ya que en junio del pasado año su madre fallecía tras no poder superar un cáncer de pulmón. En el programa la recuerdan a menudo y por eso ha sido por lo que la llamada de la primogénita de la que un día fue colaboradora del programa ha emocionado a más de uno, entre ellos Kiko Hernández o Jorge Javier Vázquez.

Los dos han aprovechado este momento para hablar con Alba y preguntarle cómo se encuentra, ya que esta vive en Ámsterdam junto a su marido y sus hijos. Su madre era una de las caras que representaban ‘Sálvame’ y tras su muerte, no dudaron en darle un homenaje en el que ninguno pudo contener las lágrimas, sobre todo Kiko, uno de sus mejores amigos, quien se rompió por completo ante la unión que tenía con ella. Algo similar le ha ocurrido al escuchar a su hija, ya que esta le ha confesado no haber superado la muerte de sus padres y que actualmente no se encuentra en muy buen estado anímico.

El madrileño quiso recordar cuál era el momento favorito de Mila Ximénez durante el programa para animar así a Alba Santana. Este ocurría cuando la colaboradora recibía un mensaje de su primogénita diciéndole que estaba siguiendo el programa a través de Internet. Esto llenaba de alegría y energía a la periodista, ya que sentía la unión con ella a pesar de los casi dos mil kilómetros que las mantenía separadas.

“Yo he estado 13 años al lado de Mila. Y el momento más tierno de ella por la tarde era cuando os escribíais mensajes, y le decías que estabas viendo el programa”, ha confesado Kiko Hernández. Esto ha reconfortado a Alba, puesto que supuso un golpe muy duro para ella perder a su madre y seis meses después a su padre, Manolo Santana.