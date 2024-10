El pasado miércoles 9 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Ni que fuéramos shhh presentada por María Patiño. De esta manera, Kiko Hernández sorprendió a todos y cada uno de los espectadores con una información verdaderamente impactante. Según el colaborador, en la presentación de la segunda temporada de Machos Alfa, exitosa serie de Netflix, vivió una situación verdaderamente incómoda con una reconocida actriz de La que se avecina. Todo comenzó cuando el tertuliano afincado en Melilla, en un momento dado de la tarde durante la emisión de Ni que fuéramos shhh, aseguró que tenía entre manos un bombazo que ni tan siquiera sus compañeros eran conocedores. «Para anunciar la segunda parte del reality (Sálvese quien pueda, de Netflix), nos invitaron a la presentación de la segunda temporada de Machos Alfa. Pues hay una cosa que yo recibí por parte de una persona muy conocida y vosotros no lo sabéis».

Tras haber pasado por la alfombra y haber atendido a los medios de comunicación que cubrieron este evento, según Kiko Hernández, una reconocida actriz se quedó mirando con mala cara a los ahora colaboradores de Ni que fuéramos shhh. Lejos de que todo quede ahí, en palabras del marido de Fran Antón, esta famosa no tardó en pronunciar la siguiente frase frente a los reporteros y periodistas que allí se encontraban: «Yo detrás de esta gentuza no voy a hablar». Por si fuera poco, Kiko Hernández continuó con su relato, dejando completamente sin palabras a sus compañeros de Ni que fuéramos: «Lo escuchan todos los reporteros que están allí. Después de pasar todos los que participamos en Sálvese quien pueda les dijo a todos los reporteros que ‘detrás de esta gentuza no quiero hablar’. Tengo tres testigos, un excompañero del programa, su novia y otra persona que trabajó en el programa de Netflix».

Lejos de que todo quede ahí, y como no podía ser de otra forma, el colaborador del programa que se emite en Canal Quickie tiró de esa valentía que tantísimo le caracteriza. Y todo para dar a conocer la identidad de esta famosa que, según él, se atrevió a calificarles como «gentuza» en la presentación de la nueva temporada de Machos Alfa, la exitosa serie de Netflix.

«Esta persona es Loles León. Nos calificó esa noche de gentuza», afirmó Kiko Hernández. Por si fuera poco, quiso seguir pronunciándose sobre las palabras que, en ese momento y según él, dijo la actriz de La que se avecina: «No sé qué le hemos hecho a Loles León». Y añadió: «Eres una grandísima actriz, pero no por eso nos tienes que menospreciar y decir que somos mierda, escoria y basura. Y eso lo escucharon todos los compañeros, qué feo Loles, qué feo».

Uno de los que no tardó en pronunciarse al respecto fue Kiko Matamoros, que se encontraba en el plató de Ni que fuéramos shhh. Tirando de esa contundencia que tantísimo le caracteriza, el marido de Marta López Álamo se sinceró sobre el comentario tan desafortunado de Loles León: «En la vida uno siempre se retrata como lo que es y fundamentalmente los acomplejados».

Acto seguido, Matamoros fue mucho más allá: «Si quieres vender lo que no has sido, ni eres y quieres hacer ver que ahora tienes un estatus, que tampoco tiene porque de lo que vive es de participar en programas, ese es tu trabajo de los últimos años más destacable». Y añadió: «Cuando procedes de una familia humilde, ese punto de clasismo solo esconde un enorme complejo de inferioridad».