No es ningún secreto que los espectadores de Ni que fuéramos se quedaron verdaderamente sorprendidos con la noticia de que todos y cada uno de los colaboradores, y gran parte del equipo, ponía rumbo a TVE para embarcarse en un nuevo proyecto llamado La familia de la tele. Lo que nadie esperaba es que iban a dejar atrás a uno de sus tertulianos más destacados, que no es otro que Kiko Hernández. El colaborador afincado en Melilla, contra todo pronóstico, se quedó en Canal Quickie para adentrarse de lleno en otra apuesta de La Osa, que se encargaría de cubrir las horas que iban a quedar ‘libres’ en TEN tras el adiós de Ni que fuéramos. En los últimos días, durante una de las emisiones de Tentáculos, el propio Kiko Hernández quiso dar más detalles sobre este hecho y, sobre todo, desvelar cómo se sintió realmente. Entre otras cuestiones, reconoció que al principio supuso un shock.

«De pronto me quedo yo solo aquí con una persona con la que no me hablo desde hace dos años –refiriéndose a Carlota Corredera-. Yo solo, sin saber qué colaboradores iban a venir», comenzó explicando el colaborador de televisión respecto a la situación con la que se topó después de dar por finalizadas las emisiones de Ni que fuéramos. «Lo estoy diciendo en serio, sin ponerle comedia. Yo también tuve mi proceso», reconoció Kiko Hernández, tirando de sinceridad. Por si fuera poco, no tardó en confesar a sus compañeros de Tentáculos la contundente petición que hizo a la dirección del programa que iba a empezar a emitirse en Canal Quickie: «Cuando me reúnen y me dicen ‘necesitamos de ti para tirar de este programa’ no me dijeron ni con quién iba a estar, simplemente que iba a estar con una persona con la que no me hablaba, y yo también tuve mi proceso», explicó.

Así pues, el hecho de separarse de los que fueron sus compañeros en Ni que fuéramos fue un golpe muy duro para él: «Lo que era una familia, una piña, de pronto se queda uno huérfano y no sabe con quién va a trabajar». A pesar de todo, con el paso de las semanas, Kiko Hernández se ha dado cuenta de que quedarse en «el pisito» ha sido la mejor decisión que ha podido tomar.

«Te puedo garantizar que ahora mismo soy una de las personas más felices del mundo, porque vengo a trabajar a un programa que amo», reconoció el tertuliano afincado en Melilla. Y fue más allá: «Sobre todo, porque he conocido a unos compañeros a los que respeto y valoro profesionalmente».

Aun así, el marido de Fran Antón tiene algo muy claro: «Tengo sentimientos, me ha costado un montón hacer esto». Está claro que el hecho de haberse quedado en Canal Quickie no ha sido una mala decisión, ni a nivel personal ni a nivel profesional. Al fin y al cabo, mientras Tentáculos está obteniendo audiencias muy positivas, La familia de la tele no está consiguiendo los datos que se esperaban.