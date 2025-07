Juan Avellaneda habla sobre su cáncer en ‘Y ahora Sonsoles’: «Estamos con revisiones»

Tras la aparición de Pipi Estrada, hablando de cómo se encuentra en estos momentos Miriam Sánchez, su ex pareja, este jueves 10 de julio ha sido turno para que Juan Avellaneda pase por el plató de Y ahora Sonsoles. El diseñador de moda ha explicado cómo se siente después de que fuese diagnosticado con apenas 26 años de un cáncer de testículos, una enfermedad poco conocida y que muchos hombres no tienen en cuenta. Por eso ha querido hablar de ella y de cómo es posible un diagnóstico precoz, vital en estos casos.

El motivo de su visita al espacio de Antena 3 ha sido la salida al mercado de su primer libro, titulado Flashing Lights, una novela que mezcla la ficción con la realidad de todo lo que ha vivido en la industria de la moda. Muchas de las cosas que se cuentan han pasado en la realidad, aunque con ligeros cambios para adaptarlos a la novela e incluso para no desvelar la identidad de las personas.

De la que sí que habla sin tapujos es de su amiga Nieves Álvarez, una de las modelos más conocidas de nuestro país. El personaje principal está inspirado en ella, pero lo hace con su permiso, ya que es una de sus grandes amigas, junto a su inseparable Tamara Falcó. «Siempre que estoy en Madrid la llamo, cenamos, hablamos… ella ha estado en todas mis etapas», dice sobre la modelo.

Pero no es el único detalle íntimo que ha contado el diseñador en su paso por Y ahora Sonsoles. La dedicatoria de este libro es para Sergio Corbera, su marido, con el que lleva 14 años de relación. «Nunca he hablado de él públicamente porque no pertenece a este mundo. Trabaja en finanzas, pero es la persona que más me entiende. Este libro también es el amor que siento por alguien que nunca he podido expresar».

Además, Juan Avellaneda se ha convertido en abuelo, más bien en abuelastro, ya que su marido tiene dos hijas de una relación anterior. «Tengo 43 años y soy abuelo. Una es bebé y la otra tiene dos años. ¡Es un regalazo! Nunca lo había contemplado y ahora no me imagino sin ellas», ha contado orgulloso.

Juan Avellaneda ha hablado de su cáncer

A sus casi 43 años, lo cumplirá este mes de julio, ha querido recordar la importancia de acudir al médico lo antes posible, algo que a él le salvó la vida en su momento. Con Sonsoles, ha dejado claro que ya está fuera de peligro: «Ahora estoy bien, estamos con revisiones. Yo tuve mucha suerte porque estaba localizado, lo que hicieron fue operar y sacar. Ahí se quedó todo».

Por desgracia, él no fue único miembro de su familia en padecer esta enfermedad: «Es algo que ha estado en la familia siempre, mi padre de piel y mi madre de pecho». Así ha puesto en valor la investigación médica, que sigue intentando buscar las causas de esta enfermedad, motivo por el que en muchos hospitales se hacen estudios genéticos a familias que han sido diagnosticadas en varios miembros.