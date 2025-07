Sonsoles Ónega hace una inesperada confesión en su programa: «El otro día casi me revientan la cabeza»

El pasado miércoles, como suele ser habitual en las tardes de Antena 3, pudimos disfrutar de una nueva entrega de Y ahora Sonsoles. De esta manera, entre los numerosos temas que se trataron en el programa, los espectadores conocieron la historia de una madre y una hija que han sido detenidas en Cádiz tras una pelea entre bañistas y Policía Local. Y todo porque unos jóvenes estaban molestando a varias personas al estar jugando con una pelota. Tanto es así que los agentes se vieron obligados a intervenir para parar esta situación tan sumamente desagradable. Lejos de conseguir su cometido, se produjo una pelea por la que dos personas acabaron detenidas. Cristina Rusiñol, reportera del programa que presenta Sonsoles Ónega, tuvo la oportunidad de hablar personalmente con varios de los afectados por lo ocurrido en esta playa gaditana. Recordemos que, aunque esté prohibido jugar a la pelota en estas zonas, muchos jóvenes hacen caso omiso a esa norma.

Por ese mismo motivo, tal y como han dado a conocer un par de bañistas en Y ahora Sonsoles, están «cansados de recibir pelotazos». De hecho, un gaditano no ha dudado en aprovechar la presencia del equipo del programa de Sonsoles Ónega para ir mucho más allá: «No se puede estar en la playa por culpa de la juventud”. La presentadora no dudó en darle la razón en directo: “Totalmente de acuerdo con este señor». Todo ello mientras unos jóvenes decidían su postura de poder jugar con la pelota. Al haber podido escuchar a ambas partes, la periodista no dudó en dejar claro con quién se posicionaba: «Es que no en todos los sitios públicos se puede hacer lo que a uno le dé la gana». Acto seguido, desveló que no hace mucho sufrió una situación similar: «El otro día, a mí casi me revientan la cabeza en la playa. No estamos para eso», denunció públicamente.

Por lo tanto, Sonsoles Ónega confirmó que estuvo a punto de sufrir un impacto de una pelota mientras se encontraba en la playa con la única intención de relajarse. Algo que no pudo conseguir, precisamente, por lo mismo que estaban denunciando los bañistas gaditanos que intervinieron en Y ahora Sonsoles.

Lejos de conseguir que las cosas se relajasen entre ambas partes, los jóvenes decidieron hacer caso omiso y continuaron jugando con la pelota en la playa. Como consecuencia de la actitud que estaban teniendo con el resto de bañistas, Sonsoles Ónega no dudó un solo segundo en animarles a que llamasen a la Policía Local para que se presentasen allí y pusiesen orden.

Sin duda, estamos ante una situación que se repite habitualmente, verano tras verano. Por mucho que esté prohibido el uso de la pelota en playas para evitar que el descanso de los bañistas se vea interrumpido, muchas personas continúan haciendo caso omiso. Así pues, se provocan situaciones desagradables y tensas, como la ocurrida en las playas de Cádiz, que derivó en una pelea por la que dos personas acabaron detenidas por desobediencia y resistencia a la autoridad.