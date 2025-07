Última hora sobre Miriam Sánchez, ex de Pipi Estrada: «Las adicciones le siguen pasando factura»

Hace mucho que Miriam Sánchez, que saltó a la fama en el mundo del cine erótico con el nombre artístico de Lucía Lapiedra, está completamente desaparecida de los medios de comunicación. La que fuera novia de Pipi Estrada llegó a ser colaboradora de programas como Mujer y Hombres y Viceversa y en ganadora de Supervivientes en el año 2008, convirtiéndose en una estrella de Telecinco. Pero de aquella época de gloria ya no queda nada y el periodista deportivo ha alertado de que su estado de salud ahora mismo es preocupante.

Pipi acudía el pasado domingo al plató de El Chiringuito de Jugones muy impactado tras la entrevista que Ricky Rubio concedió a laSexta, donde contó sus problemas de salud mental durante su carrera deportiva. Eso le hizo recordar el mal momento de su ex pareja, que también es la madre de su hija, por eso contó con emoción que ahora mismo Miriam está en un momento muy complicado y completamente aislada. Con los ojos vidriosos, decía que ya no quedaba nada de aquella mujer que brillaba en los platós de televisión.

Tras estas declaraciones, el programa Y ahora Sonsoles contó con él para que hablase con detenimiento de lo que estaba pasando y contase en el plató cuál era la situación. «Las adicciones le siguen pasando factura. Eso pertenece ya al pasado, pero, de alguna manera, hay ahí un remordimiento, una forma de mirar hacia atrás», ha contado a la presentadora.

Aunque sin mencionar sus apariciones en Telecinco y su victoria en Supervivientes, Pipi ha recordado con cariño la gran etapa que pasaron juntos como pareja, en la que disfrutaron de un enorme éxito profesional. «Fueron 7 años de vino y rosas, hemos tenido nuestras cosas, pero no puedo decir nada malo. Me ha dado una de las cosas más bonitas que tengo en mi vida», así ha destacado que fueron padres juntos.

Aunque se muestra como un padre entregado, ha reconocido a Sonsoles Ónega que ha tenido que soportar comentarios muy duros de parte de ella. «A mí mi hija llegó a decirme: ‘Me avergüenzo de ser tu hija’. Yo muero por mi hija. Yo siempre le ponía un ejemplo, si ahora entran unos pistoleros por esa puerta, el escudo que vas a encontrar es el de tu padre», ha reconocido.

Durante los últimos años han tenido una gran pelea por la custodia de la joven, llegando la ex actriz de cine erótico a decir que no pagaba la manutención necesaria y que se había desentendido de ella por completo. Pipi, por su parte, ha dado una versión muy diferente, acusando a Miriam de provocarle a la niña «inseguridad, problemas académicos, fracaso académico…», unos problemas que han derivado en que ahora mismo no quiera ir a clase por miedo a los comentarios que sufre por parte de sus compañeros.

«Llevo un tiempo que no hablo con ella -refiriéndose a Miriam, pero se vale por sí misma, está en ese proceso de intentar salir adelante, pero con la medicación es muy difícil. La medicación es una trampa, esto solo se soluciona afrontando. Al problema hay que darle la cara. Con la medicación no avanzas», ha dicho sobre la que fue su pareja en el plató de Y ahora Sonsoles.