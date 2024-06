Jorge Javier Vázquez recuerda a Mila Ximénez en ‘Supervivientes All Stars’: «Siempre con nosotros»

La gala del domingo 23 de junio de 2024 de Supervivientes All Stars ha sido especialmente dura para Jorge Javier Vázquez. Este día ha estado marcado por el primer aniversario de la cancelación de Sálvame, pero también por cumplirse tres años de la muerte de su amiga Mila Ximénez, a la que ha querido recordar en directo.

Después de un año muy complicado en lo profesional, el presentador catalán ha vuelto con fuerza a ocupar gran parte de la parrilla de Telecinco, tanto que después de Supervivientes tendrá un programa todas las tardes durante el verano con su El diario de Jorge. Pese a las buenas noticias, hay fechas que no se pueden olvidar, es por eso que ha querido recordar a la que fuera colaboradora y amiga durante años.

Al comienzo de la gala tenía que hablar con Adara Molinero, que debía tomar la decisión de quedarse como concursante o abandonar definitivamente tras su platós del pasado jueves. Pero antes hubo tiempo para, precisamente con ella, hacer un homenaje a Mila.

«Hoy se cumplen tres años desde que se nos fue Mila Ximénez, con la que compartirse experiencia en Gran Hermano VIP, y precisamente, también, concursante de Supervivientes», ha comenzado recordando el presentador. «Y aprovecho, Mila, para dedicarte el programa de hoy. Las casualidades no existen. Aquí estamos hoy, para ti», ha finalizado su bonito recuerdo ante los aplausos del público.

No podía faltar tampoco su homenaje en redes sociales, donde ha publicado una foto juntos. «Cuando te empiece a contar todo lo que ha pasado en estos tres años no te lo vas a creer», es la frase con la que ha recordado que su vida, y la de sus compañeros de programa, ha cambiado mucho desde que no está.

Otro aniversario muy especial para Jorge Javier Vázquez

Aunque en el equipo de Sálvame no todos eran amigos íntimos, sí que es cierto que Mila Ximénez era una de las partes más importantes, ya que actuaba como la gran madre de todos. Terelu Campos, Belén Esteban, María Patiño, Kiko Hernández, Matamoros y Jorge eran sus grandes amigos, tanto que la suya era una relación que continuaba lejos de los platós y las cámaras.

Por si no fuera suficiente, el mismo día que se han cumplido tres años de la muerte de Mila Ximénez coincide con el primer aniversario de la cancelación de Sálvame. El 23 de junio de 2023 el programa cerró su puertas para siempre, aunque el pasado 15 de mayo regresó con energías renovadas para emitirse en redes sociales y más tarde saltar a la parrilla de Ten TV.

En este viaje no está Jorge Javier, que se mantiene como una estrella de Telecinco y seguirá cumpliendo su contrato de cadena. No se sabe qué homenaje harán Patiño y sus colaboradores a su amiga este lunes, aunque por el momento tienen anunciado como plato fuerte de su programa un largo polígrafo con Marta Riesco, lo que supone el regreso de Conchita, la mítica poligrafista que fue una habitual del Deluxe durante años.