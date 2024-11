Tras más de dos meses de encierro, los habitantes de la casa de Gran Hermano continúan persiguiendo el sueño de llevarse el maletín, pero muchas de las cosas que ocurren dentro de la casa de Guadalix se trasladan hasta el plató, donde se viven momentos complicados muchas veces. Eso es lo que ha pasado en la gala del jueves 28 de noviembre, ya que Jorge Javier Vázquez ha tenido que parar una gran discusión que se estaba viviendo entre los asistentes, todos familiares y amigos de los concursantes. Las protagonistas esta vez han sido las madres de dos de las personas que están dentro, tanto que ha habido que parar el programa para tomar medidas y poder continuar con la normalidad de la gala.

El presentador catalán está cansado de las peleas de las madres de Luis y Nerea, pero este jueves ha sido uno de los días más complicados, debido a que ambos han estado nominados. Ante la tensión que se vivía, ha decidido cortar por lo sano y separarlas del plató para evitar males mayores. Sus problemas vienen de antes de comenzar el programa, ya que los dos jóvenes tenían una relación antes de entrar en el programa. Eso ha provocado que los problemas familiares que ya había se hayan trasladado a televisión y toda España se está enterando de los trapos sucios que tenían. Antes incluso de vivir el momento de la expulsión, el programa ha emitido un vídeo de una pelea de los jóvenes. Todo ha comenzado cuando Laura le ha puesto los tirantes a él, provocando los celos de Nerea, pese a que se trataba de algo inofensivo.

Tras verlo, Jorge ha querido que las madres de los dos comentasen lo ocurrido, pero ha sido ahí cuando todo se ha ido de control. «Luis no tiene que pedir permiso a nadie para que otra persona le coloque los tirantes. Me gustaría que Nerea no intentase moldear la forma de ser de Luis. Luis no es una plastilina que puedas moldear a tu antojo», ha dicho muy enfadada la madre de Luis.

«Que diga que Nerea le ha puesto verde a Violeta me parece fatal», ha contestado la madre de Nerea. «¿Me dejas hablar? Siempre quieres ser la protagonista», ha interrumpido la madre de Luis, eso ha provocado que el enfrentamiento entre ellas fuese subiendo de temperatura y que no parasen, tanto que el programa ha seguido con los contenidos y ellas seguían con su guerra.

«Han estado a punto de despelucarse»

Ha sido después de un corte para la publicidad cuando el presentador de Gran Hermano ha querido contar a los espectadores que las dos consuegras no ha podido mantener las formas y que incluso han estado a punto de llegar a las manos. Para evitar más problemas, el programa ha decidido colocar entre ellas al defensor de Maica, que ha tenido que ejercer de pacificador.

«Han estado a punto de despelucarse», así ha explicado lo que se ha vivido durante la pausa. Pero la pelea ha seguido pese a los esfuerzos. «Me parece una falsa. Eres una falsa», ha seguido la madre de Nerea. «Me ha llamado falsa y barriobajera por defender a mi hijo», replicaba la madre de Nerea, que le ha dejado claro a su consuegra que no está en el plató para «tirar por tierra a mi hija. No seas falsa y habérselo dicho a mi hija en la casa», así le ha recordado que cuando hace unos días pudo ir a Guadalix no le dijo nada para no desestabilizarla.