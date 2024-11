No es ningún secreto que estamos a punto de enfrentarnos a la recta final de la decimonovena edición de Gran Hermano. Como es de esperar, los meses encerrados en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra han empezado a hacer mella entre los concursantes. Tanto es así que la tensión que hay en el ambiente, en muchísimas ocasiones, empieza a ser insostenible. De hecho, cada vez son más las duras acusaciones que se vierten sobre otros compañeros. Hasta tal punto que en la gala del pasado martes 26 de noviembre, Jorge Javier Vázquez se ha visto en la obligación de parar los pies a una defensora, concretamente la de Maica, que se encontraba en el plató del reality. Y todo por haber hecho una gravísima acusación contra Óscar. Dadas las circunstancias, y para evitar que la cosa fuese a más, al presentador no le quedó más remedio que intervenir.

Debemos tener en cuenta que no está siendo, ni de lejos, la mejor semana de Maica desde que se convirtió en concursante de Gran Hermano. Prácticamente a diario, la murciana tiene que hacer frente tanto a numerosas acusaciones como a situaciones verdaderamente tensas. Es más, hasta su único apoyo en la casa que es Daniela llegó a estallar en su contra, después de que ésta hiciera saber a Maica que ella también era su enemiga. Pero eso no fue lo que hizo estallar a la defensora de la murciana en el plató de Gran Hermano. Todo sucedió cuando ella escuchó una conversación entre Ruvens y Óscar, en la que hablaban «en código» sobre Maica. Pero no todo quedó ahí, ya que usaron una quizás muy poco acertada referencia de María Antonieta. «Mañana le voy a dar una clase de historia. Le corto la cabeza a María Antonieta», aseguró Óscar, a lo que Ruvens respondió: «No, mejor una menina».

Con este comentario, los dos dejaban muy claro que su objetivo no era otro que conseguir que Maica fuera expulsada, de una vez por todas, de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Lejos de quedar en una conversación de estrategia como cualquier otra, su defensora Ada quiso hacer hincapié en la mención a María Antonieta de Óscar: «Ha amenazado de muerte a Maica. Le ha dicho que le va a cortar la cabeza».

El resto de colaboradores se quedó verdaderamente sin palabras ante este duro y contundente comentario. Como no podía ser de otra manera, la defensora de Óscar no quiso quedarse de brazos cruzados y trató de frenar esas acusaciones: «No entienden su lenguaje y se les ve», espetó, visiblemente indignada con lo que estaba ocurriendo en plató. ¡Estaban acusando al concursante de amenazar de muerte a su compañera de edición!

Fue entonces cuando Jorge Javier Vázquez no dudó en intervenir para cortar de raíz esta situación. Así pues, se dirigió con contundencia a la amiga y defensora de Maica: «¡Hombre, por favor! ¿Tú te crees que eso es amenazar de muerte? Se te ha ido la pinza. ¿Tú te ves a Óscar con una katana cortándole la cabeza a Maica? ¡Se refería a expulsarla del juego!». Al quedarse sin argumentos, la amiga de la murciana prefirió guardar silencio y el programa continuó desarrollándose con total normalidad. Poco después, quiso pedir disculpas por su comentario y alegó que estaba muy nerviosa.