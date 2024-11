Hace tan solo unos días, en la casa de Gran Hermano, Violeta no pudo evitar mostrar su preocupación. ¿El motivo? Tenía una falta. Al ser consciente que durante su estancia en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra había mantenido relaciones sexuales con Edi, la joven no podía evitar sentirse verdaderamente inquieta. Al fin y al cabo, había posibilidades de que estuviese embarazada. Tras hablar con el también concursante, Violeta se animó a pedir a la organización un test de embarazo para tratar de salir de dudas a la mayor brevedad posible. El pasado domingo 24 de noviembre, en el nuevo debate de Gran Hermano, Ion Aramendi se dirigió a la audiencia para hacerles partícipes de lo que había ocurrido en los últimos días: «Después de que Violeta le haya confesado que tiene un retraso de varios días, Edi le ha pedido que se haga la prueba de embarazo».

Lejos de que todo quede ahí, el también presentador de Reacción en cadena fue más allá: «Los dos han pedido hablar con una doctora que la ha asistido y, como tenía serias dudas, se ha hecho la prueba de embarazo». Fue entonces cuando Ion Aramendi aprovechó para dirigirse a Laura, la madre de Violeta, que se encontraba en plató para decirle lo siguiente: «Prepárate para todo». Tan solo unos minutos después, la audiencia de Gran Hermano ha sido conocedora de que ese test de embarazo ha dado un resultado negativo. Además, se han mostrado imágenes de Violeta acercándose a Edi para hacerle saber que, efectivamente, no está esperando un bebé. No solamente ella se mostró profundamente aliviada, sino también el concursante gallego: «Vale, estaba acojonado de verdad», aseguró, mientras abrazaba con fuerza a Violeta. Ésta, por si fuera poco, también se ha sincerado con su compañera Nerea sobre el resultado del test de embarazo.

«He ido, por si acaso, como no me bajaba la regla…», comenzó diciendo Violeta a su amiga y compañera Nerea, y añadió: «Pero ha salido negativo, menos mal». En el plató del debate de Gran Hermano, la primera en pronunciarse fue, como no podía ser de otra manera, la madre de Violeta. Entre otras tantas cuestiones, Laura confesó que estaba convencida de que su hija no estaba embarazada: «Yo estaba tranquila».

¿Qué ocurrirá con Violeta y Edi tras su paso por Gran Hermano?

El pasado domingo durante el debate, más allá del resultado del test de embarazo, Edi fue protagonista por realizar su curva de la vida. No solamente ha dado a conocer algunos de los instantes más destacados de su vida sino que, además, también ha querido sincerarse como nunca respecto a su relación con Violeta.

De una vez por todas, el concursante dio a conocer cuáles son sus intenciones con ella cuando ambos pongan punto y final a la experiencia en la que se conocieron: «Me gustaría intentarlo con ella. La voy a tener en mi vida y la quiero en mi vida. Eso fijo». Y añadió: «Me siento feliz, la verdad».

En numerosas ocasiones, ambos han hablado sobre este asunto. Al fin y al cabo, los dos viven en ciudades diferentes y él tiene un hijo. Es más, hace tan solo unas semanas, ella reconoció que entre sus requisitos para tener pareja es que viviese cerca de ella y no fuese padre. Algo que Edi no cumple, ni de lejos. A pesar de todo, entre los dos ha ido aumentando considerablemente la complicidad hasta tal punto que han empezado a plantearse la posibilidad de disfrutar de una relación sentimental.