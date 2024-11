La del jueves 21 de noviembre ha sido una de las galas más esperadas de esta edición de Gran Hermano después de los continuos cambios que llevan viviendo los espectadores y los habitantes de Guadalix de la Sierra en las últimas semanas. Además de por la expulsión, las miradas estaban puestas por el momento de reencuentro que se iba a vivir entre los concursantes y algunos de sus familiares y amigos a los que llevan meses sin ver. Todo apuntaba a que sería una noche llena de recuerdos bonitos y momentos que harían saltar alguna que otra lágrima, pero un nuevo detalle ha puesto, por enésima vez, a los espectadores en pie de guerra. Todo ha pasado cuando Jorge y su padre han podido darse un abrazo, pero algo ha llamado la atención.

El padre del concursante ha aparecido en pantalla pasada la 1:30 de la madrugada, pero en su teléfono móvil se podía ver que la hora que marcaba era las 22:32 h., por lo que algo fallaba. Como era de esperar, muchos han pensado que toda la gala era grabada, lo que ha provocado el enfado de los seguidores, ya que eso quiere decir que las votaciones y todo lo que ocurre no tendrían validez. Es por eso que la organización ha tenido que dar explicaciones, ya que eso sería un gran escándalo.

Por si no fuera suficiente, la visita de los familiares tuvo gran importancia ya que ellos decidieron las nominaciones de la noche. En lugar de los participantes, han sido ellos los que han dado los puntos y lo hacían con la información que tenían después de haber visto el programa desde el exterior. Tras las votaciones, los que se jugarán la eliminación la próxima semana serán Daniela, Edi, Adrián y Laura.

Tras los cientos de comentarios, el programa ha confirmado a El Confi TV que la gala era en directo y que lo que ha sucedido es todo fruto de una estrategia para despistar a los concursantes. Como ocurre desde el comienzo del programa, lo habitantes de la casa no pueden tener información del exterior y tampoco saben realmente qué día y qué hora es.

Aunque intentan llevar el control de cuándo son las galas y cuánto tiempo queda para su comienzo, en muchos momentos ha ocurrido que no estaban preparados o no se esperaban algunas cosas que la organización había preparado. Es por eso que antes de que el padre de Jorge pudiese entrar en la casa le hicieron cambiar la hora para que su hijo no pudiese ver qué hora era.

La noche de los reencuentros de Gran Hermano

Además del comentado encuentro, otros de los momentos más comentados han sido los protagonizados por María José Galera y Manuel, pareja de su hija. La ex concursan del primer GH le dejó claro que al principio que no confiaba mucho en él, pero su opinión ha ido cambiando.

Nerea ha podido ver a su suegra, la madre de Luis, que le ha dado un consejo muy especial al recomendarle que al salir del programa busquen ayuda. Otra de las protagonistas ha sido la madre de Violeta, que primero ha podido hablar con Edi y dejarle claro que también tuvo sus dudas al principio, pero que ahora ha cambiado de opinión. También ha visto a su hija, a la que le ha dicho al oído que «Edi está buenorro», una frase que el Súper ha escuchado y ha contado a todos.