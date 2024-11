‘Gran Hermano’: ¿quién fue el concursante expulsado y el repescado ayer, jueves 21 de noviembre?

La noche ha comenzado muy calentita en Gran Hermano. La recta final del concurso se encuentra a la vuelta de la esquina y las emociones entre los participantes son cada vez más intensas. Ser expulsado en esta etapa del concurso no es un opción a considerar, pero ante la decisión de la audiencia nada pueden hacer. De esta manera, y después de la triple salvación del martes, llegó el momento de conocer el nombre del nuevo expulsado de la edición. Una batalla que se disputó entre Manu y Nerea, y con la que se ponía fin a una de las parejas del programa.

Antes de conocer el veredicto de la audiencia, los nominados se despidieron de sus parejas, Laura y Luis. Un adiós donde no faltaron las emociones y que, tras ello, les puso rumbo hacia la sala de expulsión. Fue allí donde los concursantes se encontraron con Jorge Javier Vázquez, quién les iba a comunicar el resultado de la votación a través de la pantalla. Así pues, tras hablar un poco con ellos y sin ánimos de alargar demasiado la situación, el comunicador catalán fue al grano.

El nuevo expulsado de Gran Hermano

«La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa… ¡Manu!», exclamó el presentador. El resto de concursantes estaban viendo el momento en directo desde la casa de Guadalix de la Sierra. Por ello, y tras escuchar que Manu era el expulsado, Laura no pudo evitar derrumbarse. «Lo siento de verdad», le dijo Nerea a Manu.

«Es que no me lo creo, estoy temblando. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos los que me habéis apoyado. Voy a seguir con una sonrisa, lo voy a dar todo, voy a corregir mis errores. Voy a seguir adelante con todo», agradecía ella. Asimismo, y después de la salida de Nerea de la sala de expulsión, Jorge Javier Vázquez procedió a hablar con él.

El presentador le dijo al expulsado que su salida iba a dejar un corazón destrozado dentro de la casa. Ante ello, Manu fue sincero. «Es complicado abandonar ahora tal y como estaba la cosa con Laura, pero es lo que hay», respondió. Así pues, a la pregunta de si sabía el por qué había sido expulsado esta semana, el joven no se calló.

«No hay duda de que estoy fuera por no haber sabido gestionar este conflicto interno que tenía en mi cabeza. No ha sido por convivencia, ni por forma de ser», dijo. Luego, y antes de poner rumbo al plató, el DJ aprovechó el momento para enviarle un mensaje a Laura.

«Quiero verla más feliz que nunca, sabe que la espero fuera. Quiero verla sonreír, apoyarse en la gente que la quiere. Que vaya a por todas y siga mejorando y demostrando lo que vale día a día», concluyó. El final de una aventura televisiva y un sueño cumplido.

El repescado

Otro de los momentos más esperados de la noche llegó con el anuncio del repescado. De esta manera, Ruvens, con un 62% de los votos, fue el elegido para volver a la casa de Guadalix de la Sierra. Una noticia que dejaba al concursante completamente emocionado.

«Muchas gracias por darme otra oportunidad. No tengo palabras, estoy bloqueado, gracias. Mil gracias, no puedo decir nada más», dijo. Minutos después, el participante regresaba junto a sus compañeros de edición, quiénes no dudaron en darle la bienvenida. Pero, no fueron todos. Maica y Daniela no se levantaron siquiera del sofá.