Jorge Javier Vázquez, obligado a lanzar una advertencia a los concursantes de ‘Gran Hermano 19’

El pasado martes 10 de septiembre pudimos disfrutar de la primera entrega de Gran Hermano: Límite 48 horas presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, fuimos testigos del tenso enfrentamiento que protagonizaron Vanessa y Maite, que provocó que la casa se dividiese, aún más, en dos bandos claramente diferenciados. Por si fuera poco, los concursantes de esta esperadísima edición se vieron sorprendidos al tener que pasarse por el confesionario para nominar por primera vez. De esta forma, pudimos conocer el nombre de las cuatro personas que se enfrentarán a la decisión del público. Es más, Vanessa y Maite están nominadas por lo que podrán hacerse una idea de cuál es la opinión de la audiencia respecto a los constantes conflictos que están teniendo dentro de la casa.

Por lo tanto, los espectadores de Gran Hermano han podido disfrutar de una gala verdaderamente intensa. No solamente por estas cuestiones que hemos mencionado, sino también por la llegada de Luis y Violeta a la casa más famosa de la televisión. Pero no solamente eso, sino que se han visto obligados a esconder sus verdaderas identidades por petición del equipo del reality. Una gran cantidad de sorpresas que, poco a poco, Jorge Javier Vázquez ha ido desvelando tanto a los espectadores como a parte de los concursantes. Como no podía ser de otra forma, y al ser conscientes de lo que se estaban jugando, el presentador no tardó en aprovechar la ocasión para lanzar una durísima advertencia. De esta forma, ha dado a conocer cuáles serán las posibles consecuencias si no cumplen con las normas y desvelan los secretos previamente pactados con el programa.

En esta ocasión, son cuatro los concursantes que podrían enfrentarse a una contundente sanción. Estamos hablando de Violeta, Nerea, Luis y Laura. ¿El motivo? Solamente ellos conocen un secreto que, por el momento, el resto de participantes no tienen ni la más mínima idea. Por lo tanto, es un hecho que si se van de la lengua, tendrán graves consecuencias.

La información que deben esconder es que Violeta y Luis llevan varios días conviviendo en una casa secreta, y que conocen a Nerea. Ésta y Luis son novios desde hace tiempo, y la joven fue la tercera en discordia al principio de esta relación. De esta forma, para poder entrar en la casa principal sin levantar sospechas, han tenido que inventarse una nueva identidad.

Así pues, Nerea tiene que hacer creer a todos que no conoce a ninguno de los dos. Pero, ¿y qué tiene que ver Laura en esta historia? Para saberlo nos tenemos que remontar al estreno de Gran Hermano 19 el pasado jueves, cuando la hija de María José Galera descubrió que era concursante de esta edición de forma inesperada. Y es que ella se encontraba entre el público porque su madre era colaboradora del programa. Por lo tanto, tuvo acceso a la información de que existe una casa secreta, así como del triángulo amoroso que forman Nerea, Violeta y Luis.

¿Qué sanción tendrían estos concursantes de Gran Hermano si desvelan el secreto?

El presentador del reality, en la gala del pasado martes, ha dejado claras las consecuencias si se saltan esta norma. ¿En qué consiste, exactamente? En la «expulsión fulminante». Por lo tanto, no habrá una nominación disciplinaria ni mucho menos, sino que van mucho más allá para preservar el secreto en la medida de lo posible. Así pues, quien se vaya de la lengua, tendrá que hacer las maletas y marcharse de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.

Pero no solamente ocurrirá con ellos, sino también con los concursantes de la casa secreta. Ellos tampoco podrán dar a conocer su identidad real, por lo que Javier, Lucía, Jorge y Silvia, cuando se trasladen a la casa principal, tendrán terminantemente prohibido desvelar el secreto de sus compañeros y, por supuesto, tendrán que guardar el que les pida el programa.