Maite y Vanessa protagonizan un tenso enfrentamiento en ‘Gran Hermano’: la casa se divide

El pasado jueves 5 de septiembre se estrenó la decimonovena edición de Gran Hermano. Los concursantes fueron entrando, poco a poco, en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Otros tantos, lo hicieron en otro módulo de la casa. Es evidente que el equipo del reality tiene en mente numerosas tramas con el objetivo de dejar sin palabras al espectador. Por el momento, ¡lo están consiguiendo! El pasado martes pudimos disfrutar de la primera gala Límite 48 horas presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta forma, vimos una serie de imágenes de un tenso enfrentamiento entre Maite y Vanessa que ha provocado que la casa se divida en dos bandos perfectamente diferenciados. Todo comenzó cuando la cántabra preguntó a Vanessa, Maica y Daniela si alguna de ellas había visto si la lavadora había terminado. Respondieron que no lo habían hecho, por lo que Maite dijo que lo haría ella junto a Ruvens.

Lejos de que todo quedase en una pregunta completamente normal por la convivencia, la gallega se tomó esa pregunta como un ataque. Y no solamente ella, sino también Daniela al hacer el siguiente comentario: «Básicamente ha venido a decir que somos unas guarras y que no hacemos nada». Ruvens no tardó en hacer de mediador en esta situación, haciendo saber a sus compañeras que la pregunta de Maite no tenía ninguna mala intención ni muchísimo menos. Pero no consiguió su objetivo de calmar las aguas, ya que la gallega y la cántabra fueron protagonistas de un tenso y fuerte enfrentamiento en el baño, frente al resto de compañeros de Gran Hermano. Es por eso que Vanessa no tardó en aprovechar la ocasión que se le presentó minutos después, al preguntar al resto de concursantes qué pensaba sobre lo sucedido.

Uno de los que se mostró más contundente fue Edi, al señalar a Vanessa por el hecho de querer que todos se posicionasen entre ella y Maite. Él prefería mantenerse al margen puesto que es un conflicto únicamente entre las dos y, según él, nadie tendría que entrar en ese juego. Vanessa le dejó muy claro que no quería que se posicionase, sino saber qué pensaba de lo sucedido. Él siguió en sus trece, alegando que era un asunto que ni le iba ni le venía.

Fue entonces cuando la gallega acabó llorando de forma desesperada, confesando que no se sentía libre para poder expresarse como le gustaría. Al final, si se desahogaba con Daniela y Maica, la señalaban por escudarse tanto en ellas pero, cuando pedía opinión al resto, optaban por mantenerse al margen. ¡No tenía ni la menor idea sobre cómo actuar!

Edi, a pesar de no querer mojarse, sí que intentó ejercer de mediador. De esta forma, le hizo saber que la situación no había sido para tanto, ni muchísimo menos. Con posterioridad, trató de acercarse a ella pero no lograban llegar a un entendimiento, por lo que volvieron a distanciarse. Es más que evidente que, cada día que pasa, la casa está más dividida en dos bandos: Por un lado, los que están con Maite y, por otro, los que prefieren estar del lado de Vanessa. En las primeras nominaciones, las dos están en el punto de mira junto a Daniela y Laura. ¿Quién tendrá que decir adiós a la casa más famosa de Guadalix de la Sierra?