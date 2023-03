Jorge Javier Vázquez, entre lágrimas ante las duras palabras de Miguel Frigenti

Miguel Frigenti, colaborador de Sálvame, no está pasando por su mejor momento. El pasado martes 28 de febrero, el joven acudió al programa presentado por Jorge Javier Vázquez, para dar detalles sobre la supuesta agresión que sufrió por parte de Jacobo Ostos. Un tema con el que ha aprovechado para poder expresarse como nunca antes lo había hecho.

Debemos recordar que el sábado, Jacobo Ostos dio un guantazo a Miguel Frigenti, tal y como han asegurado tanto agresor como víctima. En el instante en el que sucedieron los hechos, el periodista no estaba junto a su círculo más cercano. Por lo que, inevitablemente, se sentía solo. Esto provocó que recodara ciertas situaciones del pasado que había querido olvidar.

En una charla a solas con Jorge Javier Vázquez, Miguel Frigenti se sinceró: “Me quedé paralizado. Me sentí con vergüenza, la misma sensación del patio del recreo”. A pesar de todo lo que ha podido llegar a vivir, el tertuliano reconoció que jamás había llegado a pedir ayuda. De hecho, reconocía que “mis hermanos lo veían y no me ayudaban”.

Por si fuera poco, Miguel Frigenti quiso ir mucho más allá: “Yo en el colegio, cuando venían a pegarme patadas, me quedaba en el suelo y esperaba a que terminaran para irme a casa. Era un zombi, y el otro día reaccioné un poco igual”. Ese es el motivo por el que, en muchas ocasiones, se siente solo. Hasta tal punto que llega a visualizar nada más y nada menos que “un tanatorio vacío cuando fallezca”.

Jorge Javier Vázquez se había quedado sin palabras ante las declaraciones de su compañero: “Tengo ganas de llorar por esto. Es la historia de mucha gente”. Miguel Frigenti tiene claro que, haciendo balance de todo lo que ha vivido, “la infancia define tu personalidad”. Una frase que terminó emocionando al presentador de Sálvame, que no tardó en abrazar a su compañero.

Acto seguido, el catalán decidió hablar: “A mí también me ha costado mucho llorar, he pasado mucho tiempo sin llorar”. Además, añadió: “Vives aniquilado, con las emociones adormecidas, pero llega un momento en el que explotas y sientes una liberación”. Tirando de sentido del humor, Jorge Javier Vázquez sentenció de la siguiente manera: “Te prometo que si estoy vivo cuando te mueras, voy a tu tanatorio”.