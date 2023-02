Jorge Javier Vázquez, a Alejandro Nieto: «El premio de ‘Supervivientes’ no habría dado para el tratamiento de tu hijo»

Hace unos días, el ganador de Supervivientes 2022 comentaba en sus redes sociales su decepción al tener que dar un 21% de su premio a Hacienda tras ganar el reality. Sus declaraciones rápidamente se convirtieron en noticia y ahora ha sido Jorge Javier Vázquez quién ha hablado con él y le ha dejado las cosas claras.

«Muy bonito lo del cheque de 200.000 pavos que gané en Supervivientes, me van a quitar el 21%, quiere decir que me van a quitar 80.000 euros. Me quedo con 120.000, basta ya», comentó Alejandro Nieto en sus historias de Instagram. Él mismo comentó que el dinero que había ganado lo había invertido para comprarse una casa de 70.000 euros, un coche de 29.000 euros y con el dinero que le ha sobrado quiere hacerle una reforma a la casa.

Alejandro Nieto descubre en directo lo que significa pagar impuestos #yoveosálvame pic.twitter.com/ZXyaG43iwA — PAPELA💫🕊 (@lapapela_) February 22, 2023

El pasado miércoles 22 de febrero, Jorge Javier Vázquez se reunía con Alejandro Nieto en el programa Sálvame y aprovechó para explicar el motivo de sus palabras: «Ese día pagué bastantes impuestos, estaba bastante cabreado e hice ese vídeo pero no me opongo a pagar», explicaba. A pesar de su explicación, el presentador de Sálvame no se mostraba de acuerdo con la actuación que este había tenido.

«¿Tú has hecho un cálculo de lo que hubiera supuesto pagar los medicamentos y tratamientos que habría necesitado tu hijo? El premio no te hubiera dado para que tu hijo se curara», le exponía Jorge Javier Vázquez. Alejandro Nieto no dudó en pedir perdón y decir que a él no le importaba pagar impuestos pero sigue sin entender por qué él tiene que pagar más que cualquier otra persona.

Ante estas palabras el presentador le daba la razón y mandaba un mensaje a Hacienda: «Creo que el sistema tributario está un tanto obsoleto. En el sentido de que no se puede mirar con la misma lupa a un chico como Alejandro Nieto que una vez en su vida gana un concurso y probablemente no le vuelva a pasar, y por ello se le quite casi el 50%. Hacienda le impide, a lo mejor, prosperar más», terminaba diciendo Jorge Javier Vázquez.