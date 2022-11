Jorge Javier Vázquez desvela el curioso motivo por el que fue vetado en una app de ligar

Yola Berrocal se convirtió en una de las protagonistas de la entrega de Sábado Deluxe de este fin de semana. La invitada contó que había vetada en una red social de ligar entre famosos. Una aplicación en la que intentó formar parte, no obstante, le denegaron la entrada. Algo que también le había ocurrido a Jorge Javier Vázquez, tal y como él mismo confesó.

Durante la entrevista, Jorge Javier Vázquez confesó que él también quería unirse a esta famosa app, sin embargo afirmó que desde la aplicación le trasladaron su preocupación debido a que pensaban que el presentador podría contar en televisión detalles de todo aquello que rodea a esta aplicación.

Aunque ninguno de los dos quiso desvelar de que aplicación se trataba y se desconoce cual es el nombre de esta app de citas, Jorge Javier señaló que finalmente no había podido acceder a ella y que a día de hoy tiene prohibido su registro.

Jorge Javier confiesa que fue vetado en una app para ligar https://t.co/XrsLQCEj7a — Telecinco (@telecincoes) November 27, 2022

“En mi caso, lo que me dijeron es que, como me dedicaba a esto, por si acaso luego me dedicaba a ir contando lo que pasaba en la aplicación”, confesó el presentador de Sábado Deluxe, algo que los colaboradores del programa consideraban que era muy injusto.

«No es verdad, si yo hablara de lo que tengo en esa agenda…” expresó Yola Berrocal mostrando su teléfono móvil. Tras esto, le preguntaron a la invitada que si necesita ese tipo de aplicaciones para ligar y ella contestó de manera afirmativa.

De hecho, confesó que precisa de estas aplicaciones con el objetivo de conocer a alguien. Tras esto, Jorge Javier desveló que lleva desde el mes de julio sin conocer a nadie, aunque no considera este descanso como algo dramático.