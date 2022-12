Jorge Javier Vázquez se despide del 2022 con esta petición para el nuevo año

Para Jorge Javier Vázquez el 2022 ya está más que finiquitado. El presentador de Sálvame ya tiene el ojo puesto en el año que está a punto de comenzar, con la esperanza de que sea mejor que los anteriores, pues como él mismo afirma en su blog de la revista Lecturas, quiere «vivir».

«No encuentro mejor modo de empezar el año. Ser sincero con la persona con la que vivimos los 365 días del año: uno mismo. Así que, no lo olvides: a por el 2023 con todas sus consecuencias», escribe el presentador en su cuenta de Twitter junto al enlace de su último artículo.

Jorge Javier comienza el texto haciendo un balance del año. «Seré breve y conciso: a tomar por saco el 2022. Menudos dos patitos», escribe el presentador antes de resumir brevemente algunos de los acontecimientos que han tenido lugar a lo largo de los últimos doce meses.

El presentador continúa el texto recordando los meses de gira con su obra Desmontando a Séneca. «De mi experiencia en Madrid lo peor es que se me quitaron las ganas de hacer teatro. Por varias razones. La primordial, porque me he cansado de pasar exámenes. Porque ya no tengo ganas de lidiar con la responsabilidad de tener que llenar plateas porque me llame Jorge Javier Vázquez».

Asegura que: «estoy cansado de tener que estar a la altura de las expectativas que los demás han depositado en mí. Porque tengo que aprender que mi autoestima no puede verse dañada por la respuesta ajena. Porque este trabajo nuestro provoca placer, pero también mucho sufrimiento. Porque este trabajo, por mucho que nos guste, es solo trabajo. Y yo, lo que quiero a partir de este 2023, es vivir», lanza como petición al año que entra.

A pesar de todo, Jorge Javier se muestra positivo ante el año que está a punto de comenzar: «Confío en el 2023», asegura. «Detesto pensar que nada me puede ya sorprender. Que todo está hecho. Dar las cosas por sentado. Por eso y porque me lo merezco, nos lo merecemos, vamos a vivir el 2023 a conciencia», concluye su último artículo en la citada revista.