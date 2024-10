El pasado jueves 3 de octubre pudimos disfrutar de la quinta gala de Gran Hermano presentada por Jorge Javier Vázquez. De esta manera tan concreta, los espectadores de la decimonovena edición del reality pudieron conocer el nombre de la segunda y nueva expulsada definitiva. No hubo sorpresas puesto que, como no podía ser de otra manera, la escogida para quedarse a las puertas de ser concursante oficial de Gran Hermano fue Maite. La cántabra tuvo que acatar la decisión del público, abandonando la casa más famosa de Guadalix de la Sierra tan solo unos días después de que lo hiciera Elsa. Y es que, tras conocer esa primera expulsión, muchos optaron por cambiar de estrategia. No fue el caso de Maite, que prefirió seguir fiel a su comportamiento, con ese machaque injustificado y constante hacia Óscar, uno de sus compañeros. Una actitud que le ha costado, sin lugar a dudas, la expulsión definitiva.

Nada más llegar al plató de Gran Hermano, la ya ex concursante se vio las caras con Jorge Javier Vázquez. Como no podía ser de otra manera, el presentador no estaba dispuesto a achantarse y optó por plantarle cara, de una forma verdaderamente contundente, a la par que educada: «Maite, esas lágrimas que se te han escapado al abrazar a tu amigo son los pocos rasgos de humanidad que he visto», comenzó diciendo el conductor del programa, y añadió: «Yo creo que para la audiencia de Gran Hermano, incluido para mí, has sido una gran decepción». Por si fuera poco, y como no podía ser de otra manera, Jorge Javier Vázquez quiso ir mucho más allá: «No sabemos qué ha pasado, pero te has convertido en una persona maleducada, poco empática, cruel en muchísimas ocasiones, cero autocrítica y con un empecinamiento en ser como tú eres sin escuchar a nadie».

Al escuchar las duras palabras del presentador, Maite trató por todos los medios de defenderse. Hasta tal punto que se calificó como una persona «honrada, humilde, pura y sincera». Una descripción que, desde luego, no coincide en absoluto con lo que los espectadores, varios compañeros y hasta el presentador han visto durante su paso por Gran Hermano. Poco después, la ex concursante se enfrentó al visionado de diversas imágenes de su participación en el reality.

Fue entonces cuando Maite, sin hacer autocrítica, hizo saber lo que pensaba al respecto: «Se ve lo que se quiere ver, lo feo de mí. Es una pequeña parte de mí porque es pequeña al lado del corazón que tengo». El presentador no tardó en pronunciarse: «Le haces una peineta, le haces así, un gesto de felación, le has llamado rata… Gran Hermano es convivencia también. ¿Qué clase de convivencia se puede generar con comportamientos así?». La ex concursante insistió: «La que ha tenido él conmigo».

A pesar de todo, la cántabra reconoció que no se había dado cuenta de sus formas y que pedía disculpas por ello. El presentador de Gran Hermano no dudó en aprovechar la ocasión para dejar algo claro: «Feo lo tuyo y feo los que te reían las gracias porque te han llevado a ese debacle de concurso. Si hubiera habido alguien que de verdad te quisiera, te hubiera dicho ‘Maite, no’. Y tú ahora estarías dentro».

Pero su actitud con Óscar no era el único frente abierto de Maite, sino que también se portó realmente mal con Violeta al hacer comentarios malintencionados. De hecho, la ya ex concursante llegó a decir que su compañera era una «perra faldera» que iba detrás de Edi. En plató, intentó justificarse al alegar que era una frase hecha que se utilizaba mucho en su pueblo. El presentador no tardó en pararle los pies: «Nadie se merece ese juicio sumarísimo que le hicisteis en la habitación. Tú y todos los que estabais en la habitación».

Lo que Jorge Javier no llegaba a entender es qué le importaba a ella si ese beso había existido o no, por lo que Maite se justificó diciendo que había demasiado tiempo libre. Algo que no convenció al de Badalona: «No te aferres a ‘todos hablamos de todos’ porque vas a encontrar a concursantes que no han hecho comentarios como lo que has hecho tú de muchos». Maite, por su parte, reconoció que se había quedado «bloqueada y con la mente en blanco» de la cantidad de información que estaba recibiendo. ¡No se esperaba que su salida de la casa fuese a ser así!