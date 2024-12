Hace poco más de una semana, Terelu Campos dejó a todos completamente sin palabras al protagonizar una nueva portada de revista. En ella, el titular escogido tenía estrecha vinculación con el hecho de que lleva nada más y nada menos que nueve años sin mantener relaciones sexuales. Sobre este tema, la hija de María Teresa Campos reconoció en la mencionada entrevista que esta situación se debe a una mera decisión personal: «Me gustan los hombres mayores y a ellos las jovencitas», quiso añadir al respecto. Por si fuera poco, la colaboradora de De Viernes aprovechó la ocasión para ir mucho más allá: «El sexo está sobrevalorado. Yo echo más en falta el afecto de una pareja que la sexualidad». Una exclusiva que, evidentemente, ha dado de qué hablar durante una semana. Es más, el propio Jorge Javier Vázquez, también ha querido dar su punto de vista sobre la confesión de la que fuera su compañera, durante muchos años, en Sálvame.

«El sobresalto de la semana lo ha provocado Terelu Campos, que ha contado que lleva mogollón de años sin conocer varón», comienza diciendo el presentador de Gran Hermano en su blog en la revista Lecturas. «Y es que llega una edad en la que lo vas dejando, lo vas dejando hasta que un día caes en la cuenta de dos cosas: de que no te acuerdas de cuándo fue la última vez y de que tampoco lo echas tanto de menos. Yo creo que voy a una vez por mes/mes y medio. O sea, una mierda», añadió, sin tapujos.

Lejos de que todo quede ahí, el reconocido presentador de televisión no dudó un solo segundo en ir mucho más allá: «Creo que me va peor que a Terelu porque ella ya pasa del tema pero es que yo me dedico a ello con el mismo ahínco como si buscara petróleo. Pero nada. Muy rara vez suena la flauta, y perdón por esta metáfora tan obvia». Y añade: «La tierra es para quien se la trabaja pero no dispongo de mucho tiempo para abonar el campo».

Por si fuera poco, Jorge Javier Vázquez aprovechó la ocasión para hacer hablar de algo más, como es el caso de las aplicaciones de citas: «He comprobado que en ese aspecto no me rinden mucho». Además, fue más allá: «Para solucionar el asunto debería salir más pero no estoy por la labor. Porque no tengo dónde ir. Creo que en general las ciudades no ofrecen ocio para los solteros de entre cincuenta y sesenta años».

De esta forma, como no podía ser de otra manera, el catalán quiso compartir una importante reflexión sobre esta cuestión, después de que Terelu Campos hiciera esa confesión en su entrevista con Diez Minutos: «Sí que hay mundo hasta los cincuenta y a partir de los sesenta, pero nada entre medias así que te ves obligado a repetir esquemas: bares de copas y discotecas los fines de semana».