Jorge Aníbal Cassis desvela los detalles de cómo murió su hijo

La vida del influencer gastronómico Jorge Aníbal Cassis cambió para siempre el pasado 3 de agosto al anunciar la terrible muerte de su hijo. Aunque hizo pública la noticia a todos sus seguidores, ha sido unos días después cuando ha querido explicar todos los detalles de cómo murió el joven de tan solo 18 años.

El lugar elegido fue la red social TikTok, donde cuenta con más de medio millón de seguidores que no se pierden sus vídeos. Con una storie publicada quiso aclarar algunos de los rumores que han circulado en las redes sociales enj los últimos días y que, como es lógico, han molestado mucho a todos los familiares del fallecido.

«Lo siento, pero es necesario y lo hago por hijo. El accidente ocurrió en Carolina del Norte, como ya lo dije. Él estaba trabajando. Mi hijo trabajaba en una concesionaria de vehículos de venta de carros y estaba trasladando desde la subasta hasta el patio de carros, porque habían hecho una compra», comenzó.

@jorgeanibalcassis Espero sepan entender un poco la distancia. Por ahora, sólo darle tiempo al tiempo. Gracias por todas sus palabras. Te amo siempre @Jorge or George. ♬ original sound – Jorge A Cassis

«Lastimosamente en una avenida pierde pista, aparentemente. No sabemos todavía, pero según la policía pudo haber sido un desperfecto del vehículo, un fallo en la corona o se le reventó una llanta y pierde pista… El carro se vira y se estrella contra un negocio… Llegó la hospital inconsciente no hubo nada que hacer… «, continuó.

«Fue feo como quedó el carro totalmente destruido, fue algo terrible… Pero mi hijo no iba borracho, mi hijo no se drogaba, como dicen ciertos comentarios de esta red social basura llamada Twitter… No consumía, estaba trabajando… Era un chico sano. Eran las 19:10 h de la noche cuando ocurrió el accidente y él todavía estaba trabajando… Tenía demasiados sueños», se lamentaba.

La triste pérdida de Jorge Aníbal Cassis

«La vida me ha arrancado 1/4 de mi alma, sin embargo siento que la perdí toda. No tengo ya corazón, no siento ya nada… las lágrimas ya no significan lo mismo, el dolor en mi estómago por el hambre no me importa, no quiero comer… si fuera posible, dejaría hasta de respirar en este momento», así anunció hace solo unos días a sus seguidores la muerte de su hijo.

El ecuatoriano es uno de los influencers gastronómicos más conocidos de habla hispana, por lo que su fama ha sobrepasado a las redes sociales. Tras la pérdida ha decidido hacerse un tatuaje con el nombre de Luis Eduardo, así se llamaba su hijo, como un bonito homenaje para tenerle siempre cerca.