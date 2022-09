John Legend no decepciona con ‘Legend’, su esperado álbum

La espera ha sido larga, pero ya está aquí el nuevo disco de John Legend. El artista estadounidense ha publicado su octavo álbum de estudio, bajo el título de Legend. Un disco que ha sido producido por el mismo y que se presenta como uno de los mejores trabajos discográficos del año.

El autor de éxitos musicales como All Of Me y Used To Love U ha lanzado un disco doble que consta de un total de 24 canciones, todas ellas escritas por él, que cuentan una historia personal de amor, superación y valentía, tras un tiempo difícil por el aborto que sufrió su mujer.

El nuevo álbum del artista se divide en dos partes, uno más marcado por los placeres temporales y un segundo centrado en el compromiso y con un significado más trascendental. Un disco del que ya se conocían varios adelantos, pero que esconde muchas sorpresas.

Se trata de un álbum que ha contado con John Legend como productor ejecutivo y el productor Ryan Tedder como su mano derecha, también ha contado con la colaboración de Rick Ross, Rapsody, Ty Dolla $ign, Jhene Aiko, Jazmine Sullivan, Amber Mark, Muni Long. Jada Kingdom, JID y Ledisi.

Además, el artista ha comenzado recientemente la segunda fase de su aclamada residencia en Las Vegas, Love in Las Vegas. La primera parte de conciertos va hasta el 20 de octubre, y la segunda del 14 al 29 de octubre, y se espera que sea un éxito arrollador, tal y como fue la primera parte de sus shows en la famosa ciudad estadounidense.