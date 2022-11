‘Joaquín, el novato’ vuelve con un nuevo invitado hoy, 9 de noviembre

Joaquín, el novato sigue con su gran andadura en el prime time de los miércoles de Antena 3. Tras probar suerte como astronauta con Pedro Duque la semana pasada, Joaquín Sánchez volverá a recibir clases para convertirse en actor con un invitado muy especial y querido por todos.

Aunque ya trató de conseguir el aprobado por parte de Ana Milán como profesora de actuación, el futbolista del Real Betis recibirá una nueva clase magistral con el gran Antonio Resines. El actor le contará todos los secretos de su trabajo en una noche muy especial.

El colaborador de El Hormiguero Resines contará al futbolista que a sus padres no les gustó nada su intención de ser actor: «No la veían una profesión seria, por eso empecé a estudiar Derecho». También recordará que cuando trabajó por primera vez con su hijo le tuvo que pedir algo: «No me llames papá».

El invitado de Joaquín, el novato también tendrá tiempo para algunas confesiones personales. Hablará de Ana, su pareja con la que mantiene una larga relación de décadas y con la que se casó en octubre de 2020, solo unos meses antes de luchar por su vida al caer enfermo por Covid.

Pero Resines no estará solo en este trabajo de convertir a Joaquín en actor. Santiago Segura, Paz Padilla y Antonio Molero aconsejarán a Joaquín sobre qué pasos seguir para ser un buen actor: “En esta mesa no desentonas, Joaquín”, le llegan a decir los invitados.

Como prueba de fuego, Joaquín, el novato tendrá que representar una escena de la mítica película Una noche en la ópera, de los hermanos Marx, junto al actor. De esta manera deberá demostrar que ha conseguido aprender de todos los consejos que ha recbido durante la clase magistral.

La entreviasta a Antonio Resines se podrá ver a partir de las 22:50 h, después de que finalice El Hormiguero, en Antena 3.