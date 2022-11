‘Joaquín El Novato’: Antonio Resines se sincera, como nunca, sobre la relación con su hijo

Antena 3 emitió este miércoles una nueva entrega de Joaquín El Novato. Antonio Resines fue el protagonista de un programa en el que no solo habló de su exitosa carrera como actor, sino que también compartió con Joaquín Sánchez algunos aspectos de su vida personal.

El actor habló de la relación que tiene con su único hijo, Ricardo, por el que siente una profunda admiración y siente una gran devoción por él. «También se dedica a esto, porque es segundo de dirección. La primera vez que trabajamos juntos dijo ‘acción papá’ y yo gritándole ‘que te he dicho que me llames Antonio», contó entre risas.

«El apellido no le ha marcado nada, de hecho él nunca lo dice. Nunca ha trabajado porque fuese hijo mío. Ha sido un currito. Empezó poniendo cafés y desde abajo y, al final, ha aprendido el oficio. Si no funcionas aquí no te llaman», explicó el actor.

🗣️ Resines: “La primera vez que trabajé con mi hijo me dijo: ‘¡Acción, papá!’”. 😂 El actor habla con @joaquinarte sobre cómo es trabajar en familia 👇🏽#ElNovatoResines

Directo ▶️ https://t.co/nwSRTYUmIb pic.twitter.com/TK35jsd83F — JoaquinElNovato (@JoaquinElNovato) November 9, 2022

«Sobre todo es muy buena gente. Cuando me separé él se vino conmigo hasta que ya de mayor se fue de casa», explicó Antonio Resines a Joaquín Sánchez sobre su hijo, quien n siempre ha querido desligarse de la fama de su padre, tanto que lejos de adoptar el apellido Resines para abrirse alguna que otra puerta prefirió mantener Fernández.

Antonio Resines también habló de su mujer Ana Pérez Lorente, que junto a su hijo, es el gran pilar de su vida. «Me casé en el año 2020. Nos conocemos desde hace treinta años, pero desde hace diez hemos estado viviendo juntos y ya soy un hombre casado. Ella trabaja en esto, en el mundo de la producción», expresó el actor en Joaquín El Novato.